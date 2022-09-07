Galatasaray Kaan Ayhan transferinde son aşamaya geldi! | Spor haberleri

Galatasaray'da transferinde son aşamaya gelindiği belirtilen Kaan Ayhan'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ayhan'ın babası Erol Ayhan, transferle ilgili önemli açıklamalara imza attı. Erol Ayhan, "Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz" ifadelerini kullandı... Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferi için İtalyan ekibi Sassuolo ile 4 milyon Euro+500 bin Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi. İstanbul'a yarın gelmesi beklenen Kaan Ayhan'ın yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı belirtildi. 2020 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 4 karşılaşmada 1 gol attı. 49 kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Kaan Ayhan'ın 5 golü bulunuyor.
POTTER POTTER DÖKÜLÜYOR!
G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu son dönemdeki kötü performansıyla dikkat çekiyor. Gaziantep FK maçının ilk yarısında 18 top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyadaki Galatasaray taraftarını da çıldırttı. Harry Potter gol sevinci ile ünlenen yıldız oyuncu ile Okan Buruk özel görüşecek.
HASRET SONA ERECEK
Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor, daha sonra galibiyete hasret kaldı. Bordo-Mavililer, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Fırtına, Ferencvaros karşısında bu kötü tabloyu değiştirmeye çalışacak. Trabzonspor, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibini yenerek uzun süren hasretini sonlandırmaya çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'da Bordo-Mavililer'in başında Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor.