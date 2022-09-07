Galatasaray Kaan Ayhan transferinde son aşamaya geldi! | Spor haberleri





FİLİP NOVAK'LA FESİH PAZARLIĞI

Fenerbahçe yönetiminin Çek sol bek Filip Novak ile fesih pazarlığı yaptığı öğrenildi. Çek oyuncunun 500 bin Euro ile satış listesine konulduğu ancak alıcısının çıkmadığı öğrenilirken Sarı- Lacivertli yönetimin mümkün olan en az zararla Novak'ın sözleşmesini fesh etmek için oyuncu ile masaya oturduğu bildirildi.



TAYYİP TALHA İÇİN YOĞUN ÇABA

Beşiktaş'ta Redmond ve Tayfur transferlerinden sonra gözler stoper takviyesine çevrildi... Siyah-Beyazlı yönetim, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın,"Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olması zor"dediği Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak için temaslara başladı. Siyah-Beyazlı kurmaylar bu transferi bugün içinde noktalamak istiyor.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçının ardından sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



SACHA BEY DİYECEKSİNİZ!

G.Antep'e karşı en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz top kazanan, en çok rakip pası kesen ve en çok adam eksilten adam olan Boey, futboluyla büyülüyor.

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