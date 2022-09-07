Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray Kaan Ayhan transferinde son aşamaya geldi! | Spor haberleri

    Milli yıldız Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, “G.Saray’la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul’a geliyoruz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    G.saray ile anlaştık İstanbul’a geliyoruz

    Galatasaray'da transferinde son aşamaya gelindiği belirtilen Kaan Ayhan'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ayhan'ın babası Erol Ayhan, transferle ilgili önemli açıklamalara imza attı. Erol Ayhan, "Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz" ifadelerini kullandı... Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferi için İtalyan ekibi Sassuolo ile 4 milyon Euro+500 bin Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi. İstanbul'a yarın gelmesi beklenen Kaan Ayhan'ın yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı belirtildi. 2020 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 4 karşılaşmada 1 gol attı. 49 kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Kaan Ayhan'ın 5 golü bulunuyor.



    POTTER POTTER DÖKÜLÜYOR!
    G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu son dönemdeki kötü performansıyla dikkat çekiyor. Gaziantep FK maçının ilk yarısında 18 top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyadaki Galatasaray taraftarını da çıldırttı. Harry Potter gol sevinci ile ünlenen yıldız oyuncu ile Okan Buruk özel görüşecek.



    HASRET SONA ERECEK
    Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor, daha sonra galibiyete hasret kaldı. Bordo-Mavililer, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Fırtına, Ferencvaros karşısında bu kötü tabloyu değiştirmeye çalışacak. Trabzonspor, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibini yenerek uzun süren hasretini sonlandırmaya çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'da Bordo-Mavililer'in başında Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor.



        NASIL KONUŞACAĞINI ÖĞRENECEK!
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir gazetecinin "Erden Timur'un açıklamalarında sizi kastettiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Erden Bey'in beni kastettiğini düşünmüyorum. Erden Bey iyi çocuktur. 10 kişi maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türlü. Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek. Bana söylediğini düşünmüyorum. Ne söyleyecekse direkt söylesin. Ben efendi gibi sorunları gidip TFF'de çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırmıyorum, buradan mesaj kime gidecekse gitsin." Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. TFF'ye gideceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız! Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar?" diye konuştu.



        TAYFUR'DA MUTLU SON
        Beşiktaş uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu Corendon Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiraladı. Yıldız oyuncu geçen sezon Akdeniz ekibiyle 30 Süper Lig maçına çıkıp takımına 4 gol, 10 asistlik katkı sağlamıştı. Tayfur daha önce yaptığı açıklamada,"Hayalim Beşiktaş'ta forma giymek" ifadelerini kullanmıştı.



        KOUASSİ KARAGÜMRÜK'TE
        Karagümrük Trabzonspor'dan 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiraladı. İstanbul kulübünden yapılan açıklamada,"Karagümrük'e hoş geldin Jean Kouassi"ifadelerine yer verildi.



            BELÇİKA'YI DAĞITTIK
            A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendi. A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, beşinci maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Belçika ise grupta ikinci kez yenildi. 12 Dev Adam'da Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16, Ercan Osmali 12 sayıyla galiyette önemli rol oynadı. A Milli Basketbol Takımı, gruptaki son maçını bugün TSİ
            14.30'da İspanya ile oynayacak.



            NATHAN REDMOND KARTAL OLUYOR
            Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun kulübü ve menajeriyle yapılan görüşmeleri olumlu sonuçlandıran Siyah-Beyazlılar 28 yaşındaki oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek. Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton kulübü ile de anlaşma sağlayan yönetimin bu transfer için Hasic ve Emirhan Delibaş'ı Göztepe'ye kiralayacağı öğrenildi. Bugün İstanbul'a gelecek olan yıldız oyuncu sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, kulübüyle kontratının son yılında olan Redmond'ın performasından memnun kalırsa oyuncu ile sözleşme uzatacak.



            TAM KADRO SEVİNCİ
            Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken Fenerbahçe'de an itibariyle sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatların tek tek iyileşmesi ve son olarak Serdar Aziz'in takıma katılmasıyla Fenerbahçe'de eksik oyuncu kalmadı. Teknik direktör Jorge Jesus ve kurmayları geniş ve güçlü kadroyu en verimli şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor. Joshua King, Joao Pedro ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıklardan güçlü bir şekilde dönmüş olmaları da teknik ekibin elini güçlendiriyor.



                HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
                Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarının sürdürdü. Çalışma 1.5 saat sürdü.



                BAKAMBU'YU FENER'E YAZDILAR
                Yaz transfer sezonunun tamamlanmasına 1 gün kala Fenerbahçe'de hareketlilik devam ederken önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler'in Marsilya'dan ayrılması beklenen Cedric Bakambu için devreye girdiği ifade edildi. Fransız basını, Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Cedric Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazdı. Marsilya'ya yüksek bir maaşla imza atan ancak kadrodaki önemini kaybeden Bakambu'nun kararının beklendiği iddia edildi. Fenerbahçe'de golcü transferi gündemde olmasa da Cedric Bakambu'yu fırsat transferi olarak değerlendirip kadrosuna katma ihtimalinin olduğu iddia edildi.



                FİLİP NOVAK'LA FESİH PAZARLIĞI
                Fenerbahçe yönetiminin Çek sol bek Filip Novak ile fesih pazarlığı yaptığı öğrenildi. Çek oyuncunun 500 bin Euro ile satış listesine konulduğu ancak alıcısının çıkmadığı öğrenilirken Sarı- Lacivertli yönetimin mümkün olan en az zararla Novak'ın sözleşmesini fesh etmek için oyuncu ile masaya oturduğu bildirildi.

                TAYYİP TALHA İÇİN YOĞUN ÇABA
                Beşiktaş'ta Redmond ve Tayfur transferlerinden sonra gözler stoper takviyesine çevrildi... Siyah-Beyazlı yönetim, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın,"Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olması zor"dediği Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak için temaslara başladı. Siyah-Beyazlı kurmaylar bu transferi bugün içinde noktalamak istiyor.

                3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
                MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçının ardından sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

                SACHA BEY DİYECEKSİNİZ!
                G.Antep'e karşı en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz top kazanan, en çok rakip pası kesen ve en çok adam eksilten adam olan Boey, futboluyla büyülüyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP’li tosuncuk mağdurları savcılığa koştu
                Haberler Spor Galatasaray Kaan Ayhan transferinde son aşamaya geldi! | Spor haberleri
                    SON DAKİKA