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    • Spor
    • 06.09.2022 17:41
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    • 06.09.2022 17:41
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı

    Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-23 sezonunda oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Buna göre kupada final maçı 1 Haziran 2023'te oynanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunda oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada final karşılaşmasının 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

    Kupada bu sezon belirlenen maç tarihleri şöyle:
    1. eleme turu: 13-14-15 Eylül
    2. eleme turu: 27-28-29 Eylül
    3. eleme turu: 18-19-20 Ekim
    4. eleme turu: 8-9-10 Kasım
    5. eleme turu: 20-21-22 Aralık
    Son 16 turu: 17-18-19 Ocak 2023
    Çeyrek final: 28 Şubat/1-2 Mart 2023
    Yarı final 1. maçlar: 4-5 veya 6 Nisan 2023
    Yarı final 2. maçlar: 25-26 veya 27 Nisan 2023
    Final: 1 Haziran 2023

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