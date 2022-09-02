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    • Spor
    • 02.09.2022 15:42
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    • 02.09.2022 15:47
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    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşan Yazıcı, yurda dönmüş oldu. Yıldız oyuncu, İstanbul'a iniş yaptı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AA
    Yusuf Yazıcı yurda geldi! İşte ilk sözleri

    Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

    Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Yusuf'u Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

    Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Tekrardan döndüğüm için mutluyum, heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sahada başarı ile pekiştiririm. Buraya gelişimdeki süreçte taraftarın desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara da en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım onları çok sevindiririm." ifadelerini kullandı.


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    2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova forması giymişti.
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