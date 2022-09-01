Galatasaray yeri göğü sarsacak! Flaş Cengiz Ünder hamlesi

ATALANTA DA DEVREDE

Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre Marsilya, Atalanta'dan Ruslan Malinovskyi'yi transfer etmek için Cengiz Ünder'i takasta düşünse de oyuncu takımdan ayrılmak istemiyor. İddiaya göre Galatasaray da oyuncuyu transfer etmek için oldukça ısrarlı bir tutum sergiliyor. Haberde Cengiz'in İtalya'ya gitmektense Türkiye'ye kiralık olarak gelmeye sıcak bakabileceği de belirtildi.