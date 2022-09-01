Galatasaray yeri göğü sarsacak! Flaş Cengiz Ünder hamlesi

Transfer çalışmalarını son hızda yürüten ve hücum hattındaki kapasitesini arttırmak isteyen Galatasaray'da ana gündem maddelerinin başında PSG forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi geliyor.
REKTABET ORTAMI YARATILMAK İSTENİYOR
Kadrosuna Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens ile güçlendiren sarı kırmızılılar, kanat pozisyonuna kaliteli bir ismi katarak Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu forma yarışına sokmak istiyor.
HEDEFTE CENGİZ VAR
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 gol atan ve 7 puan toplayan Galatasaray'da gündeme gelen isim milli yıldız Cengiz Ünder...