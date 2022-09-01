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    • Spor
    • 01.09.2022 16:36
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    • 01.09.2022 16:51
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    Galatasaray yeri göğü sarsacak! Flaş Cengiz Ünder hamlesi

    Transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken ve dünya kamuoyunda gündem yaratan Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katmak için çalışmalarına son hızda devam ediyor. Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan sarı kırmızılılar, Milli yıldız Cengiz Ünder için de çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan sansasyonel transfer hamlesi!

    Transfer çalışmalarını son hızda yürüten ve hücum hattındaki kapasitesini arttırmak isteyen Galatasaray'da ana gündem maddelerinin başında PSG forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi geliyor.

    REKTABET ORTAMI YARATILMAK İSTENİYOR

    Kadrosuna Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens ile güçlendiren sarı kırmızılılar, kanat pozisyonuna kaliteli bir ismi katarak Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu forma yarışına sokmak istiyor.

    HEDEFTE CENGİZ VAR

    Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 gol atan ve 7 puan toplayan Galatasaray'da gündeme gelen isim milli yıldız Cengiz Ünder...

        TUDOR CANINI SIKTI

        Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren ve gösterdiği performans sonrasında Roma'da bulunan bonservisi alınan Cengiz, Fransız ekibinin başına Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un getirilmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetmiş ve mutsuz günler geçirmeye başlamıştı.

        ATALANTA DA DEVREDE

        Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre Marsilya, Atalanta'dan Ruslan Malinovskyi'yi transfer etmek için Cengiz Ünder'i takasta düşünse de oyuncu takımdan ayrılmak istemiyor. İddiaya göre Galatasaray da oyuncuyu transfer etmek için oldukça ısrarlı bir tutum sergiliyor. Haberde Cengiz'in İtalya'ya gitmektense Türkiye'ye kiralık olarak gelmeye sıcak bakabileceği de belirtildi.

        İZMİR'DEN AVRUPA'YA UZANAN BİR KARİYER

        Futbola Bucaspor ve Altınordu altyapısında başlayan Ünder, Altınordu'da gösterdiği başarılı futbol sonrasında dikkatleri üzerine çekmiş ve 2016/17 sezonunun başında Başakşehir'e transfer olmuştu. Turuncu lacivertli forma ile oyununu iyice geliştiren Ünder, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

            Daha sonrasında İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan A Milli yıldız, Leicester City ve Marsilya ile de kiralık olarak forma giydi. Bonservisi Marsilya'da olan Cengiz Ünder'in kulübü ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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