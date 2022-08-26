Trabzonspor Yusuf Yazıcı’yı kiralamak için Lille ile masada |Spor haberleri

Trabzonspor transferde hareketliliğini sürdürüyor. Bordo-mavili takımda son hedef ise kulüp tarihin en yüksek bonservis bedeliyle Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak geri almak. 3 sezon önce Lille transfer olan Yusuf Yazıcı, toplamda Trabzonspor'a bugüne kadar 17 milyon 500 bin Euro kazandırmıştı. Oyuncunun kontratında bu sezon için yer alan, "2022-23'te 1 maça 11'de çıkıp, 45 dakikadan fazla sahada kalırsa 1 milyon Euro ödenir" maddesi de devreye girdi. Lille kulübü bu rakamı ödemek istemediği için Trabzon'un kiralama teklifine sıcak baktığı ve bu rakam üzerinden görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Lille Kulübü Başkanı Olivier Letang'ın birkaç gün içinde kararını vereceği ifade ediliyor. Yusuf Yazıcı'nın ayrıca Avrupa'dan da kiralık olarak gitmek için görüştüğü bazı kulüpler var.
ÖMER BAYRAM EYÜPSPOR'DA
2018-2019 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takıma veda etti. İstanbul'da yaşantısına devam etmek isteyen Ömer'in TFF 1.Lig 'in flaş ekibi Eyüpspor'a transfer olduğu öğrenildi. Süper Lig'de yer alan Anadolu takımlarının tekliflerini geri çeviren 31 yaşın- daki oyun- cu bu hafta resmi imzayı atacak. Geçen sezon performansından dolayı eleştirilen Ömer Bayram, bu sezon yapılan kamp çalışmalarındaki isteksiz hareketlerinden dolayı tepki çekmişti.
VICTOR NELSSON'A SON TALİP WOLVES
Şu ana kadar ismi Aston Villa, Everton, Sevilla gibi ekiplerle anılan Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için devreye giren son ekip yine Premier Lig'den Wolverhampton oldu. Daily Mail'in haberine göre Wolverhampton, Nottingham Forest'a transfer olacak stoperi Willy Boly'nin alternatifini belirlemiş durumda. Boly'nin önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenirken Wolverhampton da Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, transfer dönemi sona ermeden Danimarkalı stoperi kadrosuna katmayı planlarken bunun 20 milyon sterlinlik bir operasyon olacağı belirtiliyor.