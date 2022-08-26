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    Trabzonspor Yusuf Yazıcı’yı kiralamak için Lille ile masada |Spor haberleri

    Lille Başkanı Olivier Letang ve yönetimi Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı’yı kiralama teklifine sıcak bakıyor. Ancak Yusuf başka takımlar da istiyor. Önümüzdeki birkaç gün çok kritik. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yusuf için gözler Lille başkanında

    Trabzonspor transferde hareketliliğini sürdürüyor. Bordo-mavili takımda son hedef ise kulüp tarihin en yüksek bonservis bedeliyle Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak geri almak. 3 sezon önce Lille transfer olan Yusuf Yazıcı, toplamda Trabzonspor'a bugüne kadar 17 milyon 500 bin Euro kazandırmıştı. Oyuncunun kontratında bu sezon için yer alan, "2022-23'te 1 maça 11'de çıkıp, 45 dakikadan fazla sahada kalırsa 1 milyon Euro ödenir" maddesi de devreye girdi. Lille kulübü bu rakamı ödemek istemediği için Trabzon'un kiralama teklifine sıcak baktığı ve bu rakam üzerinden görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Lille Kulübü Başkanı Olivier Letang'ın birkaç gün içinde kararını vereceği ifade ediliyor. Yusuf Yazıcı'nın ayrıca Avrupa'dan da kiralık olarak gitmek için görüştüğü bazı kulüpler var.



    ÖMER BAYRAM EYÜPSPOR'DA
    2018-2019 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takıma veda etti. İstanbul'da yaşantısına devam etmek isteyen Ömer'in TFF 1.Lig 'in flaş ekibi Eyüpspor'a transfer olduğu öğrenildi. Süper Lig'de yer alan Anadolu takımlarının tekliflerini geri çeviren 31 yaşın- daki oyun- cu bu hafta resmi imzayı atacak. Geçen sezon performansından dolayı eleştirilen Ömer Bayram, bu sezon yapılan kamp çalışmalarındaki isteksiz hareketlerinden dolayı tepki çekmişti.



    VICTOR NELSSON'A SON TALİP WOLVES
    Şu ana kadar ismi Aston Villa, Everton, Sevilla gibi ekiplerle anılan Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için devreye giren son ekip yine Premier Lig'den Wolverhampton oldu. Daily Mail'in haberine göre Wolverhampton, Nottingham Forest'a transfer olacak stoperi Willy Boly'nin alternatifini belirlemiş durumda. Boly'nin önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenirken Wolverhampton da Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, transfer dönemi sona ermeden Danimarkalı stoperi kadrosuna katmayı planlarken bunun 20 milyon sterlinlik bir operasyon olacağı belirtiliyor.



        BAŞAKŞEHİR TURLADI DÖNDÜ
        UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, 1-1'in rövanşında Belçika deplasmanında Royal Antwerp'i 3-1 yenerek gruplara kaldı. 8. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay topu ağlara gönderdi. 0-1. 15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Jurgen Ekkelenkamp'ın şutunda top dışarı çıktı. 56'da Antwerp Michael Frey'in penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. 2 dakika sonra Okaka usta bir kafa golüyle Başakşehir'i tekrar öne geçirdi: 1-2. 83. dakikada Aleksic, ceza sahasından sert bir vuruşla Antwerp'in tüm umutlarını yıktı: 1-3. Başakşehir'in gruplardaki rakipleri bugün belli olacak.



        YİĞİDO EVİNDE YIKILDI
        UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Malmö'ye evinde 2-0 kaybeden Sivasspor elendi. Sivas yoluna Konferas Ligi'nde devam edecek. 2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından kaleye vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip'in ceza sağasına ortasında Thellin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti... 24. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Diawara'nın kucağında kaldı. Maçın 2. yarısında Sivasspor, erken bir gol bulamayınca umutlarını tüketmeye başladı ve oyundan düştü. 76'da Erdal Rakip'in asistinde Veljko Birmancevic Malmö'yü öne geçirdi: 0-1. 89'da Thelin maçın skorunu ilan etti: 0-2.



        SİVAS RAKİPLERİNİ BEKLİYOR
        Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri bugün İstanbul'da yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.



            BATSHUAYİ'NİN PEŞİNDELER!
            Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi için İtalya'dan ciddi bir talip var. Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılan Batshuayi ile Salernitana görüşme halinde.



            KARTAL'DA TATİL SONA ERDİ
            Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün devam etti. İdmana tedavisi devem eden Ghezzal katılmadı.



            KONSOL OYUNLARINDAN BİLİYORUZ!
            Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin'den önemli açıklamalar... Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kesgin, "Dele Alli hep izlediğimiz bir oyuncuydu. Televizyonlardan izliyorduk, konsol oyunlarından biliyoruz kendisini. Ben de taraftarlar gibi çok heyecanlandım. Onun da bana katacağı çok şey vardır. Onunla idmana çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. Kesgin, "Forma savaşının içinde olacağım. Bu şansımı çok iyi kullanmaya çalışacağım" dedi.

            TRABZON GBAMIN'E KAVUŞTU
            Trabzonspor'un yeni transferi Jean- Philippe Gbamin dün İstanbul'a geldi. Sonrasında Trabzon'a geçen Fildişili yıldız kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Karadeniz Fırtınası bonservisi Everton'da olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı. Gbamin geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giydi.

            SEZONUN İLK DERBİSİ ALİ PALABIYIK'IN
            Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor- Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Konya-Fenerbahçe maçında Arda Kardeşler, Beşiktaş-Sivasspor maçında ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.

            MONTELLA'DAN VAR TEPKİSİ
            Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan VAR tepkisi geldi. İtalyan teknik adam, "VAR sistemi olduğu bir ortamda bazı şeyleri nasıl göremiyoruz... Szalai'nın pozisyonunda farklı bir spor branşından gelen hareketler, bir faul vardı" dedi.

            MARADONA'NIN FORMASI MÜZEDE
            Eski Alman futbolcu Lothar Matthaus, Arjantin ile Almanya arasında oynanan 1986 Dünya Kupası finalinde Diego Armando Maradona'dan aldığı 10 numaralı formayı Madrid'e açılacak olan bir futbol müzesine verdi.

            12 DEV ADAM POTADA LETONYA'YA MAĞLUP
            FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'nci Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya'ya 111-85'lik skorla kaybetti. Milli Takım'da Larkin ile Cedi Osman 15'er, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 12'şer sayı kaydedetti. Letonya'da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.

            GAZİANTEP FK EVİNDE ANTALYA İLE KAPIŞIYOR
            Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Karşılaşma Gaziantep FK'nın Kalyon Stadyumu'nun zeminin hazır olmaması nedeniyle Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21.00'de start alacak. Gaziantep geride kalan 3 haftada 7 puana ulaşırken rakibi Antalyaspor'un 6 puanı bulunuyor.

            İSTANBUL'DA PEDALLAR BARIŞ İÇİN ÇEVRİLDİ
            Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu sene pedalların 'barış ve daha iyi bir dünya' için döndüğü Turkcell Granfondo Serisi'nde savaş mağduru çocuklar için destek fonu oluşturdu... Serinin İstanbul'da başlayan ikinci sezonunda elde edilen gelir ile hazırlanan yardım malzemeleri Kızılay vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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            Emekliye 10.000 TL
            Haberler Spor Trabzonspor Yusuf Yazıcı’yı kiralamak için Lille ile masada |Spor haberleri
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