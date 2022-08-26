Trabzonspor Yusuf Yazıcı’yı kiralamak için Lille ile masada |Spor haberleri





KONSOL OYUNLARINDAN BİLİYORUZ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin'den önemli açıklamalar... Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kesgin, "Dele Alli hep izlediğimiz bir oyuncuydu. Televizyonlardan izliyorduk, konsol oyunlarından biliyoruz kendisini. Ben de taraftarlar gibi çok heyecanlandım. Onun da bana katacağı çok şey vardır. Onunla idmana çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. Kesgin, "Forma savaşının içinde olacağım. Bu şansımı çok iyi kullanmaya çalışacağım" dedi.



TRABZON GBAMIN'E KAVUŞTU

Trabzonspor'un yeni transferi Jean- Philippe Gbamin dün İstanbul'a geldi. Sonrasında Trabzon'a geçen Fildişili yıldız kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Karadeniz Fırtınası bonservisi Everton'da olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı. Gbamin geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giydi.



SEZONUN İLK DERBİSİ ALİ PALABIYIK'IN

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor- Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Konya-Fenerbahçe maçında Arda Kardeşler, Beşiktaş-Sivasspor maçında ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.



MONTELLA'DAN VAR TEPKİSİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan VAR tepkisi geldi. İtalyan teknik adam, "VAR sistemi olduğu bir ortamda bazı şeyleri nasıl göremiyoruz... Szalai'nın pozisyonunda farklı bir spor branşından gelen hareketler, bir faul vardı" dedi.



MARADONA'NIN FORMASI MÜZEDE

Eski Alman futbolcu Lothar Matthaus, Arjantin ile Almanya arasında oynanan 1986 Dünya Kupası finalinde Diego Armando Maradona'dan aldığı 10 numaralı formayı Madrid'e açılacak olan bir futbol müzesine verdi.



12 DEV ADAM POTADA LETONYA'YA MAĞLUP

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'nci Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya'ya 111-85'lik skorla kaybetti. Milli Takım'da Larkin ile Cedi Osman 15'er, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 12'şer sayı kaydedetti. Letonya'da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.



GAZİANTEP FK EVİNDE ANTALYA İLE KAPIŞIYOR

Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Karşılaşma Gaziantep FK'nın Kalyon Stadyumu'nun zeminin hazır olmaması nedeniyle Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21.00'de start alacak. Gaziantep geride kalan 3 haftada 7 puana ulaşırken rakibi Antalyaspor'un 6 puanı bulunuyor.



İSTANBUL'DA PEDALLAR BARIŞ İÇİN ÇEVRİLDİ

Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu sene pedalların 'barış ve daha iyi bir dünya' için döndüğü Turkcell Granfondo Serisi'nde savaş mağduru çocuklar için destek fonu oluşturdu... Serinin İstanbul'da başlayan ikinci sezonunda elde edilen gelir ile hazırlanan yardım malzemeleri Kızılay vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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