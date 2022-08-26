Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi dün İstanbul'da gerçekleşti. Dünya futbolunun en önemli organizasyonuna ilgi oldukça fazlaydı. Dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'daydı... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kongre merkezine gelirken, Van der Saar, Oliver Kahn, Nedved, Zanetti, Luis Campos gibi Avrupa futbolunun efsaneleri de kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi. A Milli Takım'ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City gibi devlerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure'nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen 'Başkanlık Ödülü', İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi'nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
BARÇA, BAYERN VE INTER AYNI GRUPTA
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları dün çekildi. C Grubu'ndaki eşleşme dikkatlerden kaçmadı. Bayern Münih, Barcelona ve İnter'in aynı grupta olması dikkat çekti. Trabzonpor'u playoff turunda geride bırakan Kopenhag ise Manchester City, Sevilla ve Dortmund ile aynı grupta yer aldı.
YILIN HOCASI ANCELOTTI
Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası yılın en iyileri de belirlendi... UEFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nü Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti kazandı. İspanyol devinde görev alan tecrübeli teknik adam geride kalan sezonda Real Madrid ile birlikte İspanya Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni ve Süper Kupa'yı kazandı.