Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi





BARÇA, BAYERN VE INTER AYNI GRUPTA

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları dün çekildi. C Grubu'ndaki eşleşme dikkatlerden kaçmadı. Bayern Münih, Barcelona ve İnter'in aynı grupta olması dikkat çekti. Trabzonpor'u playoff turunda geride bırakan Kopenhag ise Manchester City, Sevilla ve Dortmund ile aynı grupta yer aldı.