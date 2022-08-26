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    Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi

    Şampiyonlar Ligi grup kuraları dün İstanbul’da çekildi... Haliç Kongre Merkezi’ndeki organizasyon yıldızlar geçidine sahne oldu. Tüm dünya bir kez daha İstanbul’a odaklandı. Ortaya çok renkli görüntüle çrıktı...

    İstanbul’da dev şölen

    Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi dün İstanbul'da gerçekleşti. Dünya futbolunun en önemli organizasyonuna ilgi oldukça fazlaydı. Dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'daydı... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kongre merkezine gelirken, Van der Saar, Oliver Kahn, Nedved, Zanetti, Luis Campos gibi Avrupa futbolunun efsaneleri de kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi. A Milli Takım'ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City gibi devlerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure'nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen 'Başkanlık Ödülü', İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi'nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



    BARÇA, BAYERN VE INTER AYNI GRUPTA
    Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları dün çekildi. C Grubu'ndaki eşleşme dikkatlerden kaçmadı. Bayern Münih, Barcelona ve İnter'in aynı grupta olması dikkat çekti. Trabzonpor'u playoff turunda geride bırakan Kopenhag ise Manchester City, Sevilla ve Dortmund ile aynı grupta yer aldı.



    YILIN HOCASI ANCELOTTI
    Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası yılın en iyileri de belirlendi... UEFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nü Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti kazandı. İspanyol devinde görev alan tecrübeli teknik adam geride kalan sezonda Real Madrid ile birlikte İspanya Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni ve Süper Kupa'yı kazandı.



        YILIN FUTBOLCUSU BENZEMA
        Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, 'Yılın Futbolcusu' seçildi. 34 yaşındaki yıldız geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Benzema geçen sezon Real Madrid'in kazandığı kupalarda başrolü oynadı. 46 maçta 44 gol atarken 15 de asist yaptı. Sezonun kadın futbolcusu ise Bercelona'da top koşturan Alexia Putellas oldu.



        KADERİN CİLVESİ!
        Devler Ligi kura çekimi sonrası ortaya ilginç bir tablo çıktı... Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski ile Barcelona, Polonyalı yıldızın eski kulübü Bayern Münih'e karşı mücadele verecek. Norveçli golcü Erling Haaland ile Manchester City ise yıldız oyuncunun eski kulübü Borussia Dortmund karşısına çıkacaklar. İki büyük oyuncunun eski kulüplerine karşı vereceği mücadele merak ediliyor.

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