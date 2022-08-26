Galatasaray Reguiloni çin Tottenham'a kiralama teklifinde bulundu

Transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray'da daha önce gündeme gelen bir isim için ilk ciddi adım atıldı. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da yapılan transferler sonrasında kendisini bir anda 3. sol bek konumunda bulan ve başka takıma transfer olmak isteyen İspanyol oyuncu Sergio Reguilon için Galatasaray, Tottenham'ın kapasını çaldı. 25 milyon Euro güncel piyasa değeri olan oyuncu için kiralama teklifi yapıldı. Ancak oyuncuyu başta Juventus olmak üzere birçok Avrupa kulübü istiyor. Ancak İtalyan ekibinin Reguilon için nasıl bir teklif sunduğu ise bilinmiyor. 6 kez İspanya Milli Takım forması giyen İspanyol oyuncunun menajeri ile de temas kurulduğu ve olumlu bir görüşme yapıldığı da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı kurmayların Tottenham ile satın alma opsiyonu üzerinden pazarlık yaptığı oyuncuun maaşının tamamını ödemeyi ise kabul ettiği bildirildi. 25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Sergio Reguilon'un Tottenham ile 2025 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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