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    • Spor
    • 15.08.2022 18:21
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    • 15.08.2022 18:45
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    Galatasaray'dan Mumin bombası! Nelsson'un yerini dolduracak

    Transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, son olarak Mertens ve Torreira'yı transfer ederek adından söz ettirmişti. Sarı kırmızılılar, transferde rotasını ise stopere çevirdi. Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom'da gündeme gelen son isim ise Abdul Mumin oldu. İşte transferin detayları...

    Cimbom’da stopere Mumin!

    Transfer çalışmalarını son hızda sürdüren ve Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stopere gelecek isim üzerine çalışmalar da devam ediyor.

    Marcao'yu Sevilla'ya yollayan ve Nelsson'u da yollamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, stoper mevkisinde kalite kaybı yaşamak istemiyor. Genç ve kaliteli isimleri araştıran ekip ile adı anılan son isim Abdul Mumin oldu.

    İLK TEKLİF İLETİLDİ

    İtalyalı gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Vitoria Guimaraes'de forma giyen 24 yaşındaki Ganalı futbolcuyu transfer etmek için teklifini Portekiz kulübüne sundu. Cimbom'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

        Haberde İngiliz ekiplerinden Bournemouth'un da Abdul Mumin ile ilgilendiği belirtilirken, kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba gösterdiği belirtildi.

        2 KIRMIZI KART GÖRDÜ

        Geçtiğimiz sezon Vitoria Guiamaraes forması ile 29 karşılaşmaya çıkan Mumin, gol veya asist katkısında bulunmazken, 7 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördü.

        1.88 boyundaki stoper ülkesinin Right to Dream kulübünde futbola başlarken, kısa süre içerisinde önce Danimarka ekiplerinden NOrdsjaelland, ardından da Köge kulüplerinde forma giydi. 2020/21 sezonunun başında Vitoria Guimaraes'e transfer olan Mumin, agresif oyunu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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            Haberler Spor Galatasaray'dan Mumin bombası! Nelsson'un yerini dolduracak
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