Galatasaray'dan Mumin bombası! Nelsson'un yerini dolduracak

Transfer çalışmalarını son hızda sürdüren ve Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stopere gelecek isim üzerine çalışmalar da devam ediyor.
Marcao'yu Sevilla'ya yollayan ve Nelsson'u da yollamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, stoper mevkisinde kalite kaybı yaşamak istemiyor. Genç ve kaliteli isimleri araştıran ekip ile adı anılan son isim Abdul Mumin oldu.
İLK TEKLİF İLETİLDİ
İtalyalı gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Vitoria Guimaraes'de forma giyen 24 yaşındaki Ganalı futbolcuyu transfer etmek için teklifini Portekiz kulübüne sundu. Cimbom'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan oyuncu için pazarlıklar sürüyor.