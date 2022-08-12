Konyaspor’dan Avrupa’ya veda

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Arabam.com Konyaspor, Konyaspor Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1-1'in rövanşında Vaduz ile karşılaştı. Turu geçmesi beklenen temsilcimiz Vaduz karşısında 4-2'lik sürpriz bir yenilgi alarak Avrupa'ya veda etti. 18. Dk'da Guilherme'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 27. dakikada Gasser ve 31. dakikada Sutter'in gollerine engel olamayarak soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. 67. dakikada yediği golle 3-1 geriye düştü. 88'de Gasser duble yaparak skoru 1-4 yaptı. 90+4 'te Hadziahmetovic frikikten skoru belirledi. 2-4. Konya bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.