İşte yeni maestro





HAVALIMANINDA kulüp yetkilileri ve az sayıda taraftar tarafından karşılanan Bardhi, "Burada olmaktan mutluyum. Çok az bir işlem kaldı. Artık takım arkadaşlarımla hocamızla tanışmak olacak sonraki işimiz. Şampiyon takımın parçası olmak büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ise beklediğim bir şeydi.'' ifadelerini kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'in yaşadığı sakatlık öncesi de yönetimden top kullanma becerisi olan ve hücum organizasyonlarında takıma katkı verebilecek bir oyuncu talebinde bulunmuştu. Hamsik uzun süreli sakatlık yaşayınca gözler hemen çalışmalara hız verildi. İsmi daha önce scout raporlarında yer alan ve menajerler tarafından da önerilen Enis Bardhi için temaslar başladı. LEVANTE ilk yapılan ilk görüşmede 7 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ancak Bardhi devreye girerek Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve Trabzonspor'un bu teklifinde kolaylık sağlanmasını talep edince transfer 3 milyon Euro'ya bitti.



TRABZONSPOR'UN RAKİBİ HATAY

GEÇTİĞİMİZ sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Bordo-Mavililer saat 21.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Hatayspor ile karşılaşacak. Zorlu maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın yanı sıra lisansı henüz çıkartılmaya Bruno Peres forma giyemeyecek. Taraftarlar bu akşaki maça yoğun ilgi göstermeye hazırlanıyor. Şu ana kadar bilet satış rakamı 35 bini geçerken maç saatine kadar satışa sunulan diğer biletlerin de tamamen tükenmesi ve stadyum tam kapasite dolması bekleniyor.



BARTRA'DA SORUN VAR

Trabzonspor'un Real Betis'ten transfer etmek için çaba sarf Marc Bartra konusunda yine sorun çıktı. İspanyollar'ın 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ısrar etmesi, Bartra'nın kulübüyle yeni sözleşme imzalamak istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen transfer görüşmeleri şimdilik askıya alındı.



YUNUS EMRE SEL