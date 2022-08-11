SÜPER Lig'de transfer penceresinin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala özellikle 4 büyüklerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ancak önceki gün açıklanan mali tablolar, 4 büyüklerin son 1 yılda çok yüksek oranda zarar etmesine rağmen tam bir transfer çılgınlığı yaşadığını gözler önüne seriyor. Dün gece açıklanan rakamlara göre 4 büyüklerin 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 arasındaki toplam zararı 1,7 milyar lirayı bulmuş durumda. Söz konusu dönemde 716,8 milyon lira zarar açıklayan Beşiktaş en çok zarar eden kulüp olarak dikkatleri çekiyor.

1 yıllık süreçte Galatasaray 377,5 milyon lira, Fenerbahçe 335.2 milyon lira, Trabzonspor ise 295,4 milyon lira zarar açıkladı. Ancak ortaya çıkan bu kara tabloya rağmen 4 büyükler yaz transfer döneminde şu ana kadar tam 32 yeni ismi kadrosuna kattı. Fenerbahçe 11, Galatasaray ve Beşiktaş 8, Trabzonspor ise 5 transfer yapmış durumda.

Transfer döneminin bitimine kadar yeni isimlerin sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1 yılda 1,7 milyar lira zarar açıklayan 4 büyükler yapılan bu 31 transferin bonservis ve kira bedeli olarak kasasından tam 74 milyon Euro (Yaklaşık 1,3 milyar lira) çıkarmış durumda. Futbolcuların maaşları, bonusları, vergiler ve diğer masraflar da dahil edildiğinde ortaya çıkan rakam daha da büyüyor. Tam anlamıyla borç içinde yüzen kulüplerimizin transfere bu kadar önemli paralar harcamaya devam etmesi kamuoyunda büyük tartışmalar yaratıyor.



8 EYLÜL'E KADAR HAREKETLİLİK SÜRECEK

SÜPER Lig'de transfer dönemi 8 Eylül Perşembe günü sona erecek. Takımların özellikle Avrupa'nın büyük liglerinde transfer penceresinin kapanacağı 1 Eylül'den sonra hareketlenmesi bekleniyor.