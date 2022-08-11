A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Konyaspor Vaduz CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Vaduz canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11’leri...

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VADUZ ANTRENMANLARINI SOKAKTA YAPTI
Vaduz takımı, kamp yaptığı otelden çıkıp, Konya sokaklarında antrenman yaptı. Sokakta Vaduz takımının futbolcularını görenler şaşkınlık yaşadı.
Vaduzlu futbolcular, öğle saatlerinde kamp yaptığı otelden çıkarak otelin karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında antrenman yaptı. Yol üzerinde koşu yapıp, sokak aralarında ve apartman bahçe duvarlarını kullanarak esneme hareketleri yapan Vaduz takımı, antrenmanın ardından otele döndü. Vaduz takımı futbolcularını mahalle aralarında antrenman yaparken görenler de şaşkınlık yaşadı.