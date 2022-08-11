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    • Spor
    • 11.08.2022 20:10
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    • 11.08.2022 20:10
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    A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Konyaspor Vaduz CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Vaduz canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

    A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Konyaspor Vaduz CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Vaduz canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

    A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Konyaspor Vaduz CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Vaduz canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11’leri...

    Son dakika UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanşında Konyaspor, sahasında Vaduz'u konuk ediyor. A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Konyaspor Vaduz CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Vaduz canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

    MAÇIN 11'LERİ

    Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir.

    Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere, Tolgahan Çiçek.

    VADUZ ANTRENMANLARINI SOKAKTA YAPTI

    Vaduz takımı, kamp yaptığı otelden çıkıp, Konya sokaklarında antrenman yaptı. Sokakta Vaduz takımının futbolcularını görenler şaşkınlık yaşadı.

    Vaduzlu futbolcular, öğle saatlerinde kamp yaptığı otelden çıkarak otelin karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında antrenman yaptı. Yol üzerinde koşu yapıp, sokak aralarında ve apartman bahçe duvarlarını kullanarak esneme hareketleri yapan Vaduz takımı, antrenmanın ardından otele döndü. Vaduz takımı futbolcularını mahalle aralarında antrenman yaparken görenler de şaşkınlık yaşadı.

        Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, "Yaptığımız antrenman hem ilginç hem de çok güzel. Takım çok iyi hazırlandı bu maça. Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Ne hayırlıysa o olsun. Biz İsviçre'de de tüm takımlar böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün bayağı bir taraftar da olacakmış, biz de heyecan içerisinde maç saatini bekliyoruz" dedi.

        Yeşil-beyazlı ekip Kayacık Tesisleri'nde bugün son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

        Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Ahmet Oğuz, turu geçmek istediklerini belirterek, ''Turu geçmek istiyoruz. Geçtikten sonra da kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah maçı alıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.
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