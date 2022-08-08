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    • Spor
    • 08.08.2022 21:46
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    • 08.08.2022 21:48
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    Fenerbahçe Ümraniyespor CANLI MAÇ İZLE! FB Ümraniyespor maçı canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

    Fenerbahçe Ümraniyespor maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın 11'leri, canlı izleme yolları merak ediliyor. Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşacak olan her iki takımın da 11'leri belli oldu. Peki Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Ümraniyespor maçı CANLI hangi kanalda? Maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    FENERBAHÇE SON 4 SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI!

    Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Ümraniyespor maçı CANLI hangi kanalda? soruları taraftarlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Maça az bir süre kala bir çok soru gündeme gelmeye başladı. Süper Lig'de sezonun ilk maçında Fenerbahçe ligin yeni takımı Ümraniyespor'la mücadele edecek. İşte maça dair bilgiler

    FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR 11'LERİ...

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Lincoln, Emre Mor, King, Rossi, Valencia

    Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

    FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı 8 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) saat 21.45'te oynanacak. Dev mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

    MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK!

        Jorge Jesus, ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında sakatlığı bulunan 5 oyuncudan yararlanamayacak. Nazım Sangare, geçen sezonun son haftalarında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Nazım'ın dışında Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve gelir gelmez sakatlanan yeni transfer Joao Pedro da bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Tamamen iyileşen ve takımla çalışan Altay Bayındır ise Ümraniye karşısında kaledeki yerini almaya hazırlanıyor.

        ÜMRANİYESPOR'UN TARİHİ MAÇI!

        İstanbul temsilcisi, geçen sezon 70 puan toplayarak ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor için bu akşamki Fenerbahçe maçı çok özel olacak. Ümraniye, ligdeki ilk maçında Türk futbolunun devlerinden birine konuk olacak. Kırmızı-Beyazlılar yeni sezon öncesinde, aralarında Geraldo, Lenjani, Sackey, Bettaieb ve Serkan Kırıntılı gibi isimlerin de bulunduğu 11 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

        KADIKÖY KAPALI GİŞE

        Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezonun ilk resmi maçları olan Dinamo Kiev ve Slovacko karşılaşmalarında tribünleri doldurmuştu. 12. adam, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ümraniyespor mücadelesinin biletlerine de yoğun ilgi gösterdi. Genel satışa başladıktan kısa süre toplamda 45 bin 442 bilet tamamen tükendi. Sezona 8 yıllık şampiyonluk hasretine son verme parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında arkasında müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertli futbolseverler, Kadıköy'ü adeta şölen yerine çevirecek.

        FENERBAHÇE SON 4 SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI!

        Fenerbahçe için geride kalan dört sezonda lig başlangıçları güzel oldu. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de 2018-19 sezonunda Bursaspor'u 2-1, 2019-20'de ise Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe, 2020-21'de Rize'de 2-1'le, geçen sezon ise Adana Demir karşısında deplasmanda 1-0 galip gelerek lige giriş yaptı. Sarı-Lacivertliler, bu akşam ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u devirerek yine açılışı 3 puanla yapmanın peşinde.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Ümraniyespor CANLI MAÇ İZLE! FB Ümraniyespor maçı canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...
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