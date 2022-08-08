Fenerbahçe Ümraniyespor CANLI MAÇ İZLE! FB Ümraniyespor maçı canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Ümraniyespor maçı CANLI hangi kanalda? soruları taraftarlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Maça az bir süre kala bir çok soru gündeme gelmeye başladı. Süper Lig'de sezonun ilk maçında Fenerbahçe ligin yeni takımı Ümraniyespor'la mücadele edecek. İşte maça dair bilgiler
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR 11'LERİ...
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Lincoln, Emre Mor, King, Rossi, Valencia
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı 8 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) saat 21.45'te oynanacak. Dev mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
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