Fenerbahçe Ümraniyespor CANLI MAÇ İZLE! FB Ümraniyespor maçı canlı izle bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezonun ilk resmi maçları olan Dinamo Kiev ve Slovacko karşılaşmalarında tribünleri doldurmuştu. 12. adam, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ümraniyespor mücadelesinin biletlerine de yoğun ilgi gösterdi. Genel satışa başladıktan kısa süre toplamda 45 bin 442 bilet tamamen tükendi. Sezona 8 yıllık şampiyonluk hasretine son verme parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında arkasında müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertli futbolseverler, Kadıköy'ü adeta şölen yerine çevirecek.

FENERBAHÇE SON 4 SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI!

Fenerbahçe için geride kalan dört sezonda lig başlangıçları güzel oldu. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de 2018-19 sezonunda Bursaspor'u 2-1, 2019-20'de ise Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe, 2020-21'de Rize'de 2-1'le, geçen sezon ise Adana Demir karşısında deplasmanda 1-0 galip gelerek lige giriş yaptı. Sarı-Lacivertliler, bu akşam ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u devirerek yine açılışı 3 puanla yapmanın peşinde.