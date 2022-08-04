Fener'in yeni forveti Gomez! Rossi transferi çözecek

Transferde birçok mevkiye hamle yapan Fenerbahçe'de, son olarak Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağlanmıştı. Bir de forvet oyuncusunu takıma kazandırarak transfer tahtasını kapatacak olan sarı lacivertliler, gelecek sezonda sıkıntı yaşamamak için adayları ince eleyip sık dokuyor.
GOMEZ BOMBASI
Net bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isim Maximiliano Gomez oldu. A Spor'da yer alan habere göre Kanarya, Valencia forması giyen Uruguaylı yıldız için maliyet soruşturması başladı.
Uruguay'ın Defansor kulübünde futbola başlayan Gomez, 2017/18 sezonunun başında Celta Vigo'ya transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atmıştı.