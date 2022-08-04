Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.08.2022 18:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2022 18:55
    ABONE OL

    Fener'in yeni forveti Gomez! Rossi transferi çözecek

    Bir kaleci ve bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe, file bekçisi olarak Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağladı. Bu transferin ardından bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak için kolları sıvayan sarı lacivertlilerin gündemine Valencia forması giyen Maximiliano Gomez girdi. Kanarya, oyuncu için maliyet araştırmalarına başladı. İşte detaylar...

    Fener forvetine kavuşuyor!

    Transferde birçok mevkiye hamle yapan Fenerbahçe'de, son olarak Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağlanmıştı. Bir de forvet oyuncusunu takıma kazandırarak transfer tahtasını kapatacak olan sarı lacivertliler, gelecek sezonda sıkıntı yaşamamak için adayları ince eleyip sık dokuyor.

    GOMEZ BOMBASI

    Net bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isim Maximiliano Gomez oldu. A Spor'da yer alan habere göre Kanarya, Valencia forması giyen Uruguaylı yıldız için maliyet soruşturması başladı.

    Uruguay'ın Defansor kulübünde futbola başlayan Gomez, 2017/18 sezonunun başında Celta Vigo'ya transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atmıştı.

        VALENCIA'YA GEÇMİŞTİ

        İspanyol kulübünde önemli işlere imza atan yıldız golcü, 2019/20 sezonunun başında ise Valencia'ya transferini gerçekleştirmişti.

        25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. Gomez'in piyasa değeri 2019 yılında 40 milyon Euro'ya kadar ulaşmıştı.

        Geçtiğimiz sezon kırmızı turunculu forma ile İspanya La Liga'da 29 maça çıkan Gomez, 5 gol ve 3 asist kaydetmişti.
            İlk 11’ler belli oldu!
            Haberler Spor Fener'in yeni forveti Gomez! Rossi transferi çözecek
                SON DAKİKA