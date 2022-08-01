Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi! Lemos ve Berisha sürprizi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya takımı Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi.
YENİ TRANSFERLER LİSTEDE YER ALDI
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Luan Peres be Gustavo Henrique kadroya dahil edilen isimler oldu. Lemos ve Berisha'nın da kadroda olması taraftarların dikkatini çekti.
İRFAN CAN KADRODA YER ALMADI
Kadroda olmayan isimler arasında ise sakatlıkları olan Serdar Aziz, Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci yer alırken, Pelkas ve Tisserand da kadroda bulunmayan isimlerden oldu.