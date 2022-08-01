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    • Spor
    • 01.08.2022 15:21
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    • 01.08.2022 15:24
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    Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi! Lemos ve Berisha sürprizi

    Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesi güncellendi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ile Mergim Berisha listeye dahil edildi.

    İHA
    Fenerbahçe güncellendi!

    UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya takımı Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi.

    YENİ TRANSFERLER LİSTEDE YER ALDI
    Fenerbahçe'nin yeni transferleri Luan Peres be Gustavo Henrique kadroya dahil edilen isimler oldu. Lemos ve Berisha'nın da kadroda olması taraftarların dikkatini çekti.

    İRFAN CAN KADRODA YER ALMADI
    Kadroda olmayan isimler arasında ise sakatlıkları olan Serdar Aziz, Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci yer alırken, Pelkas ve Tisserand da kadroda bulunmayan isimlerden oldu.

        NAZIM DA YOK
        Uzun süreli sakatlığı bulunan Nazım Sangare ve yeni transfer Tiago Çukur da kadroda yer almazken, takımda düşünülmeyen Max Meyer, Steven Caulker ve Mbwana Samatta da Fenerbahçe'nin Slovacko maçında yer alamayacak isimler arasında bulundu.

        Sarı-lacivertlilerin listesinde şu isimler yer alıyor:
        "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."

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