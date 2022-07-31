Galatasaray Fiorentina CANLI MAÇ İZLE! GS Fiorentina hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçı Fiorentina ile olacak. İtalyan devini mağlup edip moral depolamayı hedefleyen ekip karşılaşmanın başlamasını merakla beklerken futbolseverler de maça dair bilgileri öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki GS Fiorentina hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Fiorentina hazırlık maçı şifresiz, canlı, bedava nasıl izlenir? İşte Galatasaray Fiorentina CANLI MAÇ İZLEME linki...
GALATASARAY FIORENTINA MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic
Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral
GALATASARAY FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü yani bu akşam saat 19:00'da oynanacak. Maç Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)