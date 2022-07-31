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    • Spor
    • 31.07.2022 18:28
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    • 31.07.2022 19:08
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    Galatasaray Fiorentina CANLI MAÇ İZLE! GS Fiorentina hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu akşam İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile hazırlık maçına çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saatini, kanalı ve ilk 11'leri yoğun olarak araştırıyor. Sarı Kırmızılı ekibin kadrosunda Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic yer alıyor. İşte Galatasaray Fiorentina CANLI MAÇ İZLEME linki! GS Fiorentina hazırlık maçı canlı izleme ekranı bedava, kesintisiz...

    Galatasaray Fiorentina CANLI MAÇ İZLE!

    Galatasaray'ın yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçı Fiorentina ile olacak. İtalyan devini mağlup edip moral depolamayı hedefleyen ekip karşılaşmanın başlamasını merakla beklerken futbolseverler de maça dair bilgileri öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki GS Fiorentina hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Fiorentina hazırlık maçı şifresiz, canlı, bedava nasıl izlenir? İşte Galatasaray Fiorentina CANLI MAÇ İZLEME linki...

    GALATASARAY FIORENTINA MAÇI 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic

    Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral

    GALATASARAY FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü yani bu akşam saat 19:00'da oynanacak. Maç Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

    Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

    9 Temmuz Cumartesi:

    Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

        13 Temmuz Çarşamba:

        Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

        16 Temmuz Cumartesi:

        Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

        19 Temmuz Salı:

        Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

        24 Temmuz Pazar:

        Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Nef Stadyumu)

        27 Temmuz Çarşamba:

        Galatasaray 1-1 Salernitana (Untersberg Arena)

        31 Temmuz Pazar:

        Galatasaray-Fiorentina (Untersberg Arena)
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        Haberler Spor Galatasaray Fiorentina CANLI MAÇ İZLE! GS Fiorentina hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!
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