Beşiktaş Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı!

Beşiktaş sezonun son hazırlık maçında evinde İtalyan ekibi Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Kartal maça Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Beşiktaş'ın yaptığı bir pas hatasında kaleci Ersin'i önde gören Sabiri, santraya yakın bir noktadan aşırtma bir vuruşla Sampdoria'yı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş ilk 45 dakikada hücumda istediklerini bir türlü yapamadı.
GEDSON PRESİYLE RAKİBİ HATAYA ZORLADI
54'te Rosier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı. Beşiktaş aradığı golü 65'te buldu. Gedson, yaptığı şok presle Sampdoria ceza yayı üzerinde topu kazandı. Portekizli yıldızın vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top Weghorst'un önünde kaldı. Yıldız oyuncu şık bir vuruşla beraberliği sağladı: 1-1... 75'te N'Koudou'nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı. İki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı.
TARAFTARI İLE KUCAKLAŞTI
Beşiktaş, sezon açılışını bu yıl yeniden hayata geçirdi. Vodafone Park'a gelen taraftarlar, anons edilen futbolcuları tek tek alkışladı.