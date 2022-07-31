Beşiktaş Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı!

Beşiktaş sezonun son hazırlık maçında evinde İtalyan ekibi Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Kartal maça Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Beşiktaş'ın yaptığı bir pas hatasında kaleci Ersin'i önde gören Sabiri, santraya yakın bir noktadan aşırtma bir vuruşla Sampdoria'yı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş ilk 45 dakikada hücumda istediklerini bir türlü yapamadı.