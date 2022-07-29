Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'a Torino kancası! 4.5 milyon fesih bedeli ile transfer an meselesi

A Spor'da yer alan habere göre; Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere.

TORINO KANCASI

Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek isteyen İtalyan ekibi bu sefer radarına Emirhan İlkhan'ı aldı.