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    • Spor
    • 29.07.2022 23:13
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    • 29.07.2022 23:49
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    Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'a Torino kancası! 4.5 milyon fesih bedeli ile transfer an meselesi

    Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi an meselesi. İtalyan ekibi Emirhan için 4.5 milyon fesih bedelini ödeyecek.

    Emirhan İlkhan’a Torino kancası!

    A Spor'da yer alan habere göre; Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere.

    TORINO KANCASI
    Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek isteyen İtalyan ekibi bu sefer radarına Emirhan İlkhan'ı aldı.



    17 Haziran'da sözleşmesi 3 yıllığına yenilen Emirhan İlkhan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı camiadan ayrılıyor.

    Genç futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de 11 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti.

    Emirhan orta sahada ve kanatlarda görev alabiliyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'a Torino kancası! 4.5 milyon fesih bedeli ile transfer an meselesi
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