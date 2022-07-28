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    • Spor
    • 28.07.2022 21:36
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    • 28.07.2022 21:51
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    Son dakika: TFF Süper Lig'in ilk 2 haftasında değişiklik olduğunu açıkladı!

    Süper Lig'in ilk 2 haftasında program değişikliği yapıldı. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maç günleri ve saatlerinin değiştiği bildirildi.

    Süper Lig’in ilk 2 haftasında program değişikliği

    Süper Lig'in ilk 2 haftasında program değişikliği yapıldı.

    İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

    "Spor Toto Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programının ilanı esnasında duyurulduğu üzere, Fenerbahçe'nin 4 – 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ilk 2 hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

    Buna göre; Fenerbahçe'nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alınmıştır.

    Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulsporTrabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle anılan müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.


    Ayrıca, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacağı duyurulan GalatasarayGiresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alınmıştır.

    Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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    Haberler Spor Son dakika: TFF Süper Lig'in ilk 2 haftasında değişiklik olduğunu açıkladı!
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