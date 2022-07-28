Maccabi Netanya Başakşehir CANLI MAÇ izle! Maccabi Netanya Başakşehir maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Maccabi Netanya Başakşehir CANLI MAÇ izle! Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile bugün karşı karşıya geliyor. Bu noktada Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı, şifresiz yayınlanır? soruları gündeme geldi. İşte Maccabi Netanya Başakşehir maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki...
MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Maccabi Netanya - Başakşehir maçı bugün yani 28 Temmuz Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Maçı TRT Spor'dan canlı, şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ BELLİ OLDU!
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Mounir Chouiar, Okaka.
Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak