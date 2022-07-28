Kluivert bombası

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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kanat bölgesini de takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli bir isme kanca attı. Sarı-Kırmızılılar bonservisi Roma'da bulunan Justin Kluivert'in transferi için düğmeye bastı.

TEKLİF YAPILDI

Yönetimin hem İtalyan kulübünü hem de Hollandalı yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı vurgulandı. Kluivert'in Roma ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için şu anda kiralık olarak gelmesi mümkün gözükmüyor. Ancak Çizme basınına göre İtalyan kulübünün sportif direktörü Tiago Pinto, 23 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etti. Eğer Kluivert, Roma ile nikah tazelerse kiralık olarak takımdan ayrılması gündeme gelecek. Roma kulübünün, yıldız futbolcunun bonservis bedelini ise 12 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Nice'te kiralık oynayan Justin Kluivert 32 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

BABASININ OĞLU

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Patkick Kluivert'i oğlu olan Justin, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2018 yılında 18 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında olmayan genç yıldız 2 kez Hollanda Milli Takımı'nda oynadı. Justin Kluivert her iki kanatta da görev yapabiliyor.



FAİZ SARMALI BİZİ YAPRATIYOR

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Kulübün içinde olduğu faiz sarmalı, kulübü feci şekilde yıpratıyor. Senede 400-450 milyon TL'ye yakın faiz ödüyoruz" dedi. Eyüpspor ile kulübün tesislerini karşılaştıran Özbek, 'Utandım, Galatasaray'a yakışmaz' ifadesini kullandı. Özbek şöyle devam etti: "Galatasaray'ın 1 lirasının bile hesabını yaparak çalışıyoruz. Tüm Galatasaraylıların gurur duyduğu bir takım seyredeceğiz. Sabretmenizi istiyorum. Transferleri uygun yapmak isteyince, gecikmeler oluyor... Mali açıdan spor faaliyetleri dışında bir destek olması gerekir. Bu projeler onun için."