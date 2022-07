Galatasaray'ın genç yıldız Ali Akman'ı renklerine bağlaması an meselesi

İRFAN CAN HAREKATI

Erce Kardeşler'i Hatayspor'a satan, Arda Akbulut'u da Bandırmaspor'a kiralık gönderen Trabzonspor'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Bordo-Mavililer daha önce gündemine aldığı Göztepeli İrfan Can Eğribayat için bir transfer formülü geliştirdi. Yönetim, takas artı para formülüyle işi çözmeye çalışıyor. Göztepe 'den ayrılmak isteyen ve bu talebini 2 kez İzmir ekibine ileten 24 yaşındaki İrfan Can'ın bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlenmişti. Trabzonhpor bu rakamı çok yüksek bulurken, İzmir ekibinin Bordo-Mavililer'den bazı genç oyuncuyu kiralık istemesi planları değiştirdi. Enis Destan'ın yanı sıra Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi isimlerle ilgilenen Göztepe'ye, takas artı para formülü sunulacak. Önümüzdeki günlerde her iki tarafın daha somut adımlar atması beklenirken, İrfan Can'ın yanı sıra Rizespor 'dan Gökhan Akkan ve Tarık Çetin de Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor.