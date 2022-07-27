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    Galatasaray'ın genç yıldız Ali Akman'ı renklerine bağlaması an meselesi

    Galatasaray genç yıldızın ardından Frankfurt’u da ikna etmek üzere. Sadece Alman kulübünün istediği oynama şartı konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ali Akman an meselesi

    Yerli rotasyonunu genişletmek için çok sayıda ismi gündemine alan Galatasaray'da Ali Akman konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar genç futbolcunun ardından kulübü Frankfurt'u da ikna etmeye çok yaklaştı. Alman kulübünün, Ali Akman'ın belirli sayıda maç oynamasının sözleşmede garanti altına alınmasını istediği ve şu anda bu konuda pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Eğer anlaşma sağlanırsa golcü futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Geçen sezon kiralık olarak NEC Nijmegen formasını giyen 20 yaşındaki Ali Akman 32 maçta 6 gollük performans sergilemişti. Bursaspor altyapısında yetişen Ali transferinin gerçekmeşmesi halinde Galatasaray'daki 4. Akman olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından Ayhan Akman şu anda idari kadroda görev alıyor. Ayhan Akman'ın iki çocuğu Hamza ve Efe ise altyapıdan A takıma yükseldi.
    Doğan SAVAŞ



    KEMERBURGAZ MÜJDESİ
    G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Milli Emlak'ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin 30 yıllığına üst kullanım hakkı için gerekli imzaları atarak, tapu belgelerini teslim aldı. Özbek, "Çok önemli bir gayrimenkul. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



    10 İSİM KADRODA YOK
    Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Salzburg Havalimanı'nda Sarı-Kırmıızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Okan Buruk ile kaptan Fernando Muslera'ya yoğun ilgi gösterdi. Buruk, Avusturya kampının kadrosuna 10 ismi almadı. Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Emin, Eren Aydın, Sekidika ve Boey Avusturya'ya götürülmedi.



        BATUHAN ŞEN KARAGÜMRÜK'E
        Geçen sezon Menemen'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Batuhan Şen'in yeniden kiralanmasına karar verildi. Genç kalecinin Karagümrük ile anlaştığı ve açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.



        KİM'DE İŞLEM TAMAM
        İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli ile anlaşma sağlayan Güney Koreli stoper Kim Min Jae, dün İtalya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçen Kim'in en kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Güney Koreli futbolcunun serbest kalma maddesini ödeyecek olan Napoli'nin Kim ile 3+2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Güney Koreli oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon Euro civarında olacağı da gelen haberler arasında. Kim Min Jae için Rennes ve Napoli kulüpleri kıyasıya bir rekabet içine girmiş, kazanan taraf Napoli olmuştu. Napoli Fenerbahçe'ye 19 milyon Euro ödeyecek. Bu paranın 1 milyon Euro'su Güney Koreli futbolcunun formasını giydiği eski kulüplerine dağıtılacak.



        SON GÜLEN NAPOLİ OLDU
        Rennes ve Napoli kulüpleri Kim Min Jae'nin transferi için kıyasıya bir rekabete girdi. Kazanan taraf ise İtalyan ekibi Napoli oldu.



            FENERBAHÇE HENRIQUE'YE KAVUŞTU
            Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Flamengo'nun Brezilyalı oyuncusu Gustavo Henrique dün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, oyuncunun İstanbul'a gelmesinden önce "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" açıklamasını yaptı. 29 yaşındaki savunmacıya karşılık iki taksitte 3 milyon Euro'ya yakın bonservis ödenecek. 29 yaşında ve 1.96 boyunda olan Gustavo Henrique, ülkesinde Flamengo dışında Santos takımının da formasını giydi. Henrique, 3 kez Brezilya U20 takımının da formasını terletti.



            HAZIRLIKLAR TAMAM
            Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında bugün Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanrnın ardından futbolcular tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladılar.



            HASIC GÖZTEPE'YE GÖZ KIRPTI
            5 yıllık Süper Lig macerasına geçtiğimiz sezon veda eden Göztepe, Hasic'i kadrosuna katmak üzere. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu Sports Republic şirketinin yüzde 70 hissesini alacağı İzmir ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması için görüşmelerde sona yaklaştı.



                RIDVAN YILMAZ TARİHE GEÇTİ
                Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, İskoçya ekibi Rangers'ın kadrosuna kattığı ikinci Türk futbolcu oldu. Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta forma giyen ilk Türk oyuncu Tugay Kerimoğlu'nun transferinden 22 yıl sonra İskoçya temsilcisine imza attı. Rangers'a 30 yaşında imza atan Tugay Kerimoğlu'nun aksine transferi henüz 21 yaşında gerçekleşen Rıdvan, son yıllarda genç yaşta Avrupa'ya giden Türk futbolcular arasına katıldı. Rangers'a 1999-2000 sezonunun devre arasında transfer olan Tugay, takımda 1,5 yıl görev yapmıştı.



                ADEM LJAJİC BODRUM YOLCUSU
                1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, transferde hız kesmiyor. Adis Jahovic'i kadrosuna dahil eden Ege ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le de anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Şirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Sırp yıldız Ljajic'le imza aşamasına geldiği ifade edilyor.



                TATSIZ PROVA
                Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında La Liga 2 ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 yenildi. Kartal'ın tek golünü yeni yıldızı Muleka, attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 12. dakikada hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Siyah- Beyazlılar, ilk hazırlık maçında da Wolverhampton Wanderers'a 3-0 mağlup olmuştu.



                    BİTİGEN VE UĞURLU'YA UEFA'DAN GÖREV
                    UEFA'dan 2 hakemimize görev verildi. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Young Boys - FK Liepaja maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak HSK Zrinjski - KF Tirana maçında ise FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.



                    BAYERN MÜNİH 17'LİK FRANSIZI KAPTI
                    Bayern Münih, 17 yaşındaki Fransız forvet Mathys Tel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin bonuslar dahil 28,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Tel, şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 3 gol, bir asistle mücadele etti.



                    EKREM KILIÇARSLAN GÖZTEPE İLE İMZALADI
                    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Sarıkırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak Gaziantep FK forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 24 yaşındaki file bekçisini 1 yıllığına kiralayan İzmir temsilcisi, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.



                        İRFAN CAN HAREKATI
                        Erce Kardeşler'i Hatayspor'a satan, Arda Akbulut'u da Bandırmaspor'a kiralık gönderen Trabzonspor'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Bordo-Mavililer daha önce gündemine aldığı Göztepeli İrfan Can Eğribayat için bir transfer formülü geliştirdi. Yönetim, takas artı para formülüyle işi çözmeye çalışıyor. Göztepe 'den ayrılmak isteyen ve bu talebini 2 kez İzmir ekibine ileten 24 yaşındaki İrfan Can'ın bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlenmişti. Trabzonhpor bu rakamı çok yüksek bulurken, İzmir ekibinin Bordo-Mavililer'den bazı genç oyuncuyu kiralık istemesi planları değiştirdi. Enis Destan'ın yanı sıra Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi isimlerle ilgilenen Göztepe'ye, takas artı para formülü sunulacak. Önümüzdeki günlerde her iki tarafın daha somut adımlar atması beklenirken, İrfan Can'ın yanı sıra Rizespor 'dan Gökhan Akkan ve Tarık Çetin de Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor.



                        BUZ ADAMLAR
                        Trabzonspor'un Slovenya kampı ve Avusturya kampı çerçevesinde Danimarkalı oyuncusu Cornelius ve Slovak yıldızı Hamsik, serinlemek için farklı yollar denediler. Soğuk hava koşullarına alışkın olan futbolcular sıcak havada çalışmaktan bunalınca antrenman sonrası soluğu buz dolu kovalarda alıyor. Şok havuzu olarak adlandırılan kovalarda iki oyuncu diğer futbolculara göre daha uzun süre buzun içinde kalmayı başardı.

                        FARUK CAN GENÇ'E İZİN VERİLDİ
                        Kamp süresi boyunca kadroda yer alan oyunculardan Faruk Can Genç'e kendisine takım bulması için izin verildi. İlk kamp sonunda da genç oyuncular Hakan Yeşil ve Behlül Aydın'a kulüp bulmaları için izin verilmişti. Bordo-Mavili takımda kampın ardından ayrılma talebinde bulunan oyuncu olması durumunda da bunun değerlendirilebileceği öğrenildi.

                        ABDULKADİR PARMAK KİRALANDI
                        Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlamasında düşünmediği isimler arasında yer alan Abdulkadir Parmak, Gaziantep ile anlaştı. Daha sonra yönetimler arasında yapılan görüşmede Gaziantep oyuncuyu bonservisiyle almak istese de, 1 yıllığına kiralanması konusunda kesin anlaşmaya varıldı.

                        KOCAELİSPOR'DA AYRILIK VAKTİ
                        TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 31 yaşındaki stoperi Mazlum Demir ile yollarını ayırdı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşarak fesih yoluna gitti. Mazlum Demir'in alacaklarını erken fesih tazminatı olarak Kocaelispor'a bıraktığı öğrenildi. Takıma, geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 31 yaşındaki Mazlum Demir, 12 maçta yeşil-siyahlı formayı terletti.

                        ANTALYA'NIN SPONSORU VAVACARS OLDU
                        Antalyaspor, futbol takımı forma sponsorluğu için VavaCars ile anlaşma imzaladı. İmza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt katıldı. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Merritt, "Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz" dedi.

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                        Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı kaldırılacak
                        Haberler Spor Galatasaray'ın genç yıldız Ali Akman'ı renklerine bağlaması an meselesi
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