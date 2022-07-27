Galatasaray'ın genç yıldız Ali Akman'ı renklerine bağlaması an meselesi

Yerli rotasyonunu genişletmek için çok sayıda ismi gündemine alan Galatasaray'da Ali Akman konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar genç futbolcunun ardından kulübü Frankfurt'u da ikna etmeye çok yaklaştı. Alman kulübünün, Ali Akman'ın belirli sayıda maç oynamasının sözleşmede garanti altına alınmasını istediği ve şu anda bu konuda pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Eğer anlaşma sağlanırsa golcü futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Geçen sezon kiralık olarak NEC Nijmegen formasını giyen 20 yaşındaki Ali Akman 32 maçta 6 gollük performans sergilemişti. Bursaspor altyapısında yetişen Ali transferinin gerçekmeşmesi halinde Galatasaray'daki 4. Akman olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından Ayhan Akman şu anda idari kadroda görev alıyor. Ayhan Akman'ın iki çocuğu Hamza ve Efe ise altyapıdan A takıma yükseldi.
Doğan SAVAŞ
KEMERBURGAZ MÜJDESİ
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Milli Emlak'ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin 30 yıllığına üst kullanım hakkı için gerekli imzaları atarak, tapu belgelerini teslim aldı. Özbek, "Çok önemli bir gayrimenkul. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
10 İSİM KADRODA YOK
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Salzburg Havalimanı'nda Sarı-Kırmıızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Okan Buruk ile kaptan Fernando Muslera'ya yoğun ilgi gösterdi. Buruk, Avusturya kampının kadrosuna 10 ismi almadı. Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Emin, Eren Aydın, Sekidika ve Boey Avusturya'ya götürülmedi.