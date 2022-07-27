Galatasaray'ın genç yıldız Ali Akman'ı renklerine bağlaması an meselesi





BUZ ADAMLAR

Trabzonspor'un Slovenya kampı ve Avusturya kampı çerçevesinde Danimarkalı oyuncusu Cornelius ve Slovak yıldızı Hamsik, serinlemek için farklı yollar denediler. Soğuk hava koşullarına alışkın olan futbolcular sıcak havada çalışmaktan bunalınca antrenman sonrası soluğu buz dolu kovalarda alıyor. Şok havuzu olarak adlandırılan kovalarda iki oyuncu diğer futbolculara göre daha uzun süre buzun içinde kalmayı başardı.



FARUK CAN GENÇ'E İZİN VERİLDİ

Kamp süresi boyunca kadroda yer alan oyunculardan Faruk Can Genç'e kendisine takım bulması için izin verildi. İlk kamp sonunda da genç oyuncular Hakan Yeşil ve Behlül Aydın'a kulüp bulmaları için izin verilmişti. Bordo-Mavili takımda kampın ardından ayrılma talebinde bulunan oyuncu olması durumunda da bunun değerlendirilebileceği öğrenildi.



ABDULKADİR PARMAK KİRALANDI

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlamasında düşünmediği isimler arasında yer alan Abdulkadir Parmak, Gaziantep ile anlaştı. Daha sonra yönetimler arasında yapılan görüşmede Gaziantep oyuncuyu bonservisiyle almak istese de, 1 yıllığına kiralanması konusunda kesin anlaşmaya varıldı.



KOCAELİSPOR'DA AYRILIK VAKTİ

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 31 yaşındaki stoperi Mazlum Demir ile yollarını ayırdı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşarak fesih yoluna gitti. Mazlum Demir'in alacaklarını erken fesih tazminatı olarak Kocaelispor'a bıraktığı öğrenildi. Takıma, geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 31 yaşındaki Mazlum Demir, 12 maçta yeşil-siyahlı formayı terletti.



ANTALYA'NIN SPONSORU VAVACARS OLDU

Antalyaspor, futbol takımı forma sponsorluğu için VavaCars ile anlaşma imzaladı. İmza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt katıldı. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Merritt, "Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz" dedi.

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