Galatasaray Salernitana CANLI MAÇ İZLE! GS Salernitana hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren Galatasaray , hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aslan, İtalyan ekibini de devirip moral depolamak istiyor. Haberimizden maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...