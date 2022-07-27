Galatasaray Salernitana CANLI MAÇ İZLE! GS Salernitana hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren Galatasaray , hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aslan, İtalyan ekibini de devirip moral depolamak istiyor. Haberimizden maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...
Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bu akşam oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak Galatasaray - Salernitana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı takip ekranı haberimizde yer alacak.
Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)