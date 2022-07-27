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    • Spor
    • 27.07.2022 18:39
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    • 27.07.2022 18:39
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    Galatasaray Salernitana CANLI MAÇ İZLE! GS Salernitana hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!

    Galatasaray Salernitana hazırlık maçı için geri sayım sona erdi. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray İtalyan ekibi Salernitana ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulduğu Galatasaray Salernitana maçı canlı yayınla naklen ekranlara gelecek. Peki, Galatasaray Salernitana maçı hangi kanalda? İşte canlı skor takip ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Salernitana CANLI MAÇ İZLE! GS Salernitana hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!

    Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren Galatasaray , hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aslan, İtalyan ekibini de devirip moral depolamak istiyor. Haberimizden maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...

    Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Bu akşam oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak Galatasaray - Salernitana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı takip ekranı haberimizde yer alacak.

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    Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

    9 Temmuz Cumartesi:

    20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

        13 Temmuz Çarşamba:

        20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

        16 Temmuz Cumartesi:

        20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

        19 Temmuz Salı:

        19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)
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        Haberler Spor Galatasaray Salernitana CANLI MAÇ İZLE! GS Salernitana hazırlık maçı canlı izle bedava, kesintisiz!
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