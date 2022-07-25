Trabzonspor’un yıldızı Hamsik hedefini açıkladı: Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum!





KUPA İLE BAŞLAMALIYIZ

Play-off maçları oynayacaklarını belirten Hamsik, "Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldız, sezona bir kupa maçıyla başlayacaklarını ve kupayla da ligin sonlanabileceğini belirterek, "İlginç ama güzel bir duygu olacak bizim için. Sezonun ilk maçında büyük ve önemli bir maça çıkıyorsunuz. Kupa kazanabileceğiniz bir maça çıkıyorsunuz. En büyük hedeflerimiz kupaları kazanabilmek. Süper kupa da o büyük hedeflerden biri" dedi.