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    Trabzonspor’un yıldızı Hamsik hedefini açıkladı: Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum!

    Play-off maçlarını geçecek güçte olduklarını belirten Slovak yıldız, “Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne katılacağız. Orada olmak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı” dedi.

    Şampiyonlar Ligi’ni istiyorum!
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    Yeni sezonda Trabzonspor'un en büyük silahlarından biri olacak olan Marek Hamsik önemli açıklamalar yaptı. Slovak yıldız, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın da harika bir duygu olacağını ancak henüz grup aşamasında bulunduklarına dikkati çekti.



    KUPA İLE BAŞLAMALIYIZ
    Play-off maçları oynayacaklarını belirten Hamsik, "Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldız, sezona bir kupa maçıyla başlayacaklarını ve kupayla da ligin sonlanabileceğini belirterek, "İlginç ama güzel bir duygu olacak bizim için. Sezonun ilk maçında büyük ve önemli bir maça çıkıyorsunuz. Kupa kazanabileceğiniz bir maça çıkıyorsunuz. En büyük hedeflerimiz kupaları kazanabilmek. Süper kupa da o büyük hedeflerden biri" dedi.



    YİNE STADI DOLDURSUNLAR
    Hamsik taraftarlara teşekkür ederek, "Onlardan yine ricam bu sene de stadımızı doldurmaları. Onlar olduğunda sahada 12. oyuncu oluyorlar. Taraftarlarımızın desteğine her zamanki gibi ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un yıldızı Hamsik hedefini açıkladı: Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum!
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