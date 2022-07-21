Konyaspor, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk mücadelesinde BATE Borisov ile karşılaşıyor.
KARŞILAŞMA KONYA'DA
Belarus'ta oynanması gereken karşılaşma, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Konya'da oynanacak. Maçta taraftar olmayacak.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.
BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Maikevich, Vasilevich, Milic, Gromyko.
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MÜCADELENİN NOTLARI BURADA!
0' Mücadele başladı.
3' Temsilcimiz mücadeleye hızlı başladı.
39' Zymer Bytyqi müthiş bir golle takımını öne geçirdi.
40' Konyaspor'da Uğurcan Yazgılı kırmızı kart gördü.