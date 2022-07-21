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    • 21.07.2022 21:06
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    • 21.07.2022 22:42
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    CANLI | Konyaspor - BATE Borisov karşılaşması başladı!

    Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasında BATE Borisov ile karşılaşıyor. Konya'da mücadele başladı... Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Konyaspor - BATE Borisov karşılaşması başladı!

    Konyaspor, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk mücadelesinde BATE Borisov ile karşılaşıyor.

    KARŞILAŞMA KONYA'DA

    Belarus'ta oynanması gereken karşılaşma, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Konya'da oynanacak. Maçta taraftar olmayacak.

    KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.

    BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Maikevich, Vasilevich, Milic, Gromyko.

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    MÜCADELENİN NOTLARI BURADA!

    0' Mücadele başladı.

    3' Temsilcimiz mücadeleye hızlı başladı.

    39' Zymer Bytyqi müthiş bir golle takımını öne geçirdi.

    40' Konyaspor'da Uğurcan Yazgılı kırmızı kart gördü.

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    Haberler Spor CANLI | Konyaspor - BATE Borisov karşılaşması başladı!
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