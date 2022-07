Bu iş Kadıköy’de bitecek

FENER avantajı kaptı. Sarı- Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi sınavını veren Kanarya, Polonya'daki maçı kazanamasa da Kadıköy'deki rövanş öncesi umut verdi.



KALECİ SON ANDA KURTARDI

14. dakikada Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu sol kale direğinin dibinden çeldi. 15. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından çektiği yerden şut yandan auta gitti.



İRFAN CAN GOLÜ ATAMADI

36. dakikada Rossi'nin soldan yerden sert ortasına penaltı noktası civarından İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleye giden topa savunma ayak soktu ve önemli bir fırsat kaçtı.



BRUMA İLE ETKİLİ OLDUK

68. dakikada Rossi istediği vuruşu yapamadı. 71. dakikada Besedin'in şutu az farkla auta gitti. 80. dakikada Bruma'nın şutunu Bushchan kornere çeldi ve maç 0-0 bitti.



İSMAİL YÜKSEK YİNE ALKIŞLARI TOPLADI

HAZIRLIK döneminin Fenerbahçe adına en flaş isimlerinden biri olan İsmail Yüksek dün de yıldızlaştı. İlk 11'de forma giyen genç yıldız performansıyla alkış topladı. Taraftarlar sosyal medyada genç İsmail'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.