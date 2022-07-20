Trabzonspor Belçikalı stoper ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek: Denayer için son hamle

500 BİN EURO ARTIRACAK

Trabzonspor, Belçikalı stoper için 1.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası teklifi yaptı. Tecrübeli futbolcu ise Bordo-Mavililer'den yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası istiyor.