Trabzonspor Belçikalı stoper ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek: Denayer için son hamle

Trabzonspor sağ stoper transferinde sıcak saatler yaşıyor. Karadeniz Fırtınası daha önce masaya oturduğu Belçikalı stoper Jason Denayer ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Bordo- Mavililer, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Belçikalı stoper için teklifini artıracak.
500 BİN EURO ARTIRACAK
Trabzonspor, Belçikalı stoper için 1.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası teklifi yaptı. Tecrübeli futbolcu ise Bordo-Mavililer'den yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası istiyor.
Trabzonspor'un imza parasında 500 bin Euro'luk bir artış yapacağı belirtildi. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı'nın şu an için takviye yapılmasını istediği tek mevki olan sağ stoper için 5 aday bulunuyor...