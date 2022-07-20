Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme: Başarıdan uzaklaşınca tarihi kurcalıyorsun!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme...

Ağaoğlu, "Bir kulüp başkanı çıkıyor, iki üç ay sürekli sizinle uğraşıyor. Biz kavganın içerisinde yer almak istemedik. Trabzon'da Cumhuriyet'ten önce futbol müsabakaları yapılıyordu. Bunları bilelim. Başarıdan uzaklaştığınız zaman gidip tarihi mıncıklamaya gerek yok" dedi.

Başkan Ağaoğlu, "Günümüzde başarıdan uzaklaşmaya başladığın zaman tarihe bakmaya, tarihi kurcalamaya başlıyorsun. Benim zaten köklerim belli. 1967 yılında Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak'ın ama aynı zamanda Hasan Polat'ın desteğiyle Trabzonspor kuruluyor. Bunun öncesinde Trabzonspor'un yapı taşı bu kulüpler... Bu kulüplerin derinlerine baktığınız zaman Birinci Dünya Savaşı'ndan da önce, 20. yüzyılın başına kadar gidiyor. Başarıdan uzaklaştığımız zaman gidip tarihi mıncıklamaya gerek yok. Tarihimizi genç jenerasyonlara anlatabilmemiz lazım. Bunu çok önemsiyorum" yorumunu yaptı.