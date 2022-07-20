Süper Lig devi Beşiktaş geleceğini inşa ediyor: Kadrodaki genç yıldızlar dikkat çekiyor

Bu gençlik harekatı İspanya kampı öncesi son şeklini alırken Oğuzhan Akgün, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi. İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan (21) ve Rizespor'dan transfer edilmesi beklenen Emirhan Topçu (21) da bu harekata eklenecek son halkalar olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yeni sezonda gençlere daha çok forma şansı ermesi ve yaş ortalamasını daha da düşürmesi bekleniyor.