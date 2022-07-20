Süper Lig devi Beşiktaş geleceğini inşa ediyor: Kadrodaki genç yıldızlar dikkat çekiyor

Yeni sezon öncesi Cenk Tosun, Weghorst, Gedson, Saiss ve Muleka gibi yıldızları transfer eden Beşiktaş'ta genç isimler dikkat çekiyor.
Gelecek sezon şampiyon olarak taraftarlarını sevirdirmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde kadroda ciddi bir değişimin startını verdi.
YETENEK ORDUSU
Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'la devam eden gençleşme hareketi bu sezon da tam gaz sürüyor. Gedson (22), Muleka (22), Montero (23) ve Rosier (24) gibi yabancı futbolcuların takımın geleceğinde mihenk taşları olması bekleniyor...