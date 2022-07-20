Galatasaray Seferovic ve Dubois transferlerini bitirdi

Galatasaray'da uçaklar inmeye başladı.. Sarı-Kırmızılılar transferde uzun süren sessizliğin ardından bombaları bir bir patlatıyor. Yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic önceki gün Lizbon'da kulüp doktoru Yener İnce'nin gözetimi altında sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Kontrollerde bir soruna rastlanmamasının ardından İsviçreli yıldızın satın alma opsiyonuyla birlikte transfer edildiği resmen açıklandı. Seferovic dün gece İstanbul'a geldi. Golcü oyuncu için kiralama bedeli olarak Benfica'ya 1 milyon Euro ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 30 yaşındaki forvet 20 resmi maçta forma giyerse opsiyon maddesi devreye girecek. Galatasaray ayrıca prensip anlaşmasına vardığı bir diğer isim olan Leo Dubois'nın transferini de bitirdi.

Lyon formasını giyen Fransız sağ bekin bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 3 yıl sözleşme imzalayacağı Leo Dubois'ya 1.8 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği, Lyon'a ise 2.5 milyon Euro verileceği ifade edildi.