Lider yine Hamsik

Trabzonspor'da gelecek sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun planını kısmen de olsa netleşmeye başladı. Pas oyuncu, topa hakimiyet, ileri de baskı ve arkadan hızlı oyun kurma gibi prensipleri benimseyen Avcı'nın oyun planındaki en kilit isimlerden birisi de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Marek Hamsik. Milli takım kariyerine Trabzonspor'a daha fazla odaklanabilmek adına son veren Slovak yıldız, ikinci bölgede takımın sahaya yayılışını sağlayan, takımı yönlendiren, pozisyon bilgisi ve lider özellikleriyle takımın en kilit oyuncularından birisi olacak. Oynanan iki hazırlık maçında da daha fazla sorumluluk almaya çalışan görüntüsü ile dikkat çeken hırsıyla ön plana çıkan Hamsik, saha dışındaki yaşantısı, disiplini ve teknik ekibe olan saygısıyla örnek bir oyuncu konumunda. Hamsik geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle çok sayıda maç kaçırmasına rağmen 32 resmi karşılaşma da forma giyip 2 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.