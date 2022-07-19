Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu! Seferovic, Mohamed...

Kamp dönemini iyi geçirdiklerini aktaran Buruk, "Oyuncularımızı fazla yorduk bu kamp döneminde. Bu da iki hazırlık maçında sahaya yansıdı. Oyuncu sayısının fazla olması bizi biraz yordu ama her oyuncuya yetebilecek teknik ekibimiz var. Bu kamp döneminde altyapıdan getirdiğimiz ve A takımda oynayabilecek oyuncu sayısının fazla olması bizim açımızdan sevindirici." diye konuştu.

Buruk, kadrolarına hazır oyuncu dahil etmek istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadro yenileniyor, güçleniyor. Tek amacımız şampiyonluk. Galatasaray güçlü bir kadro kuracak, bundan çok eminiz. Takımda değişimin olması gerekiyor. Genç oyuncular önemli ama kadroda lider, tecrübeli ve kazanma alışkanlığı olan oyunculara ihtiyacımız var. Genç ve tecrübeli oyuncuları iyi harmanlamak gerekiyor. Biz bunun için çalışıyoruz. Galatasaray'ın ruhunda olan baskın oyunu oynamak istiyoruz. Buradaki hazırlık maçlarında tam yapamadık ama bundan sonraki hazırlık maçlarında göstereceğiz. Dominant bir takım olmamız lazım. Kırılgan olmamamız gerekiyor."