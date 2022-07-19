GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeyi hedefleyen ve bu yolda hata yapmak istemeyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçına çıkacak. Çekya temsilcisi Pardubice ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, kendisini test etme fırsatı bulacak. Taraftarlar, Galatasaray - Pardubice maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Galatasaray - Pardubice mücadelesinin detayları...

GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Pardubice maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.