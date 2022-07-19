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    • Spor
    • 19.07.2022 14:03
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    • 19.07.2022 14:04
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    GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, dördüncü hazırlık karşılaşmasında Pardubice ile karşılaşacak. İlk üç maçında iki mağlubiyet ve 1 galibiyet alan sarı kırmızılılar, Pardubice karşısında da galibiyet alıp moral depolamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Galatasaray ikinci galibiyeti arayacak

    Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeyi hedefleyen ve bu yolda hata yapmak istemeyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçına çıkacak. Çekya temsilcisi Pardubice ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, kendisini test etme fırsatı bulacak. Taraftarlar, Galatasaray - Pardubice maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Galatasaray - Pardubice mücadelesinin detayları...

    GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Galatasaray - Pardubice maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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    Haberler Spor GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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