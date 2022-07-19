Aslan çıldırdı yeni hedef Sörloth

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Transferde uzun süren sessizliğini bozan Galatasaray önceki gün bombaları üst üste patlatmıştı. Sarı-Kırmızılılar üç önemli yıldız Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch'le büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği transferleri lige yetiştirmek için büyük bir uğraş veren yönetim durmak bilmiyor.

GERI ADIM ATMIŞLARDI

MBAYE Diagne'nin ardından Mostafa Mohamed'le de yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın Seferovic'in dışında bir forvet daha almak istediği ve bu ismin Alexander Sörloth olduğu öne sürülüyor. Uzun bir süre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Norveçli yıldız yüksek maliyeti nedeniyle iki kulübe de geri adım attırmıştı. Ancak Marcao'nun satışından önemli bir gelir elde eden Galatasaray'ın Sörloth için devreye girdiği ve yönetimin bu transferi bitirme konusunda çok istekli olduğu belirtiliyor. Leipzig kulübü 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu kiralamaya kesinlikle sıcak bakmıyor.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

SARI-KIRMIZILILAR'IN bu nedenle Sörloth'un bonservisini almak için Almanlar'la pazarlık yapacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki forvetin Leipzig'den ayrılmak istediği biliniyor. Galatasaray-Sörloth ekseninde yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.