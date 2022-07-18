Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.07.2022 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2022 15:36
    ABONE OL

    Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

    Son dakika haberleri... Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un, ikinci tur ön eleme aşamasını geçmeleri halinde üçünçü turda karşılaşacakları rakipleri belli oldu.

    Başakşehir ve Konyaspor’un rakipleri belli oldu

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un, üçüncü tura geçmeleri halinde karşılaşacakları rakipleri belli oldu.

    İSRAİL TEMSİLCİSİYLE KARŞILACAK
    Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı elerse 3. turda Breidablik - Buducnost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    KONYASPOR'A KOLAY RAKİPLER
    Konyaspor, BATE Borisov'u elemesi halinde Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile karşılaşacak.

    İttifak Holding Konyaspor ise Belarus ekibi BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mesai saatleri değişecek mi? Bakan’dan flaş açıklama
    Haberler Spor Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
        SON DAKİKA