Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un, üçüncü tura geçmeleri halinde karşılaşacakları rakipleri belli oldu.

İSRAİL TEMSİLCİSİYLE KARŞILACAK

Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı elerse 3. turda Breidablik - Buducnost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.