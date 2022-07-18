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    • Spor
    • 18.07.2022 11:06
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    • 18.07.2022 12:22
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    Fenerbahçe'de Plea harekatı sürüyor! Şimdi pazarlık zamanı

    Bir yandan takımdan ayrılacak isimler üzerine çalışan Fenerbahçe, bir yandan da takıma bir forvet kazandırmak istiyor. Sarı lacivertlilerin masasında forvet için en güçlü aday Alassane Plea... Yıldız oyuncu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini ve yıllık olarak istediği ücreti düşürmek için pazarlıklara devam ediyor. Peki oyuncuya ne kadar ödenecek? Detaylar haberimizde...

    Plea’da pazarlık zamanı

    Golcü oyuncu transferi için mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemdeki isim Alassane Plea... Borussia Mönchengladbach ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, oyuncunun bonservis bedeli için istenen ücreti ve yıllık ücret talebini düşürmek için çabalıyor.

    AYNI HATAYI YAPMAK İSTEMİYORLAR
    Borussia Mönchengladbach, Haziran 2023'te sözleşmesinin bitecek olması sebeiyle Alassane Plea ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Geçmişte başarılı stoperi Matthias Ginter'i bedelsiz şekilde Freiburg'a kaptıran Alman ekibi, aynı hatayı tekrar yapmak istemiyor.

    DEĞERİ 15 MİLYON EURO
    Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncu için Bundesliga ekibinin talebi 5 milyon Euro olarak belirtiliyor. Oyuncu ise Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon Euro talep ediyor.

        Sabah'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler bonservis bedelini düşürmek için sıkı bir pazarlığın içerisinde bulunurken, oyuncuya ödenecek ücreti de 2.5 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.

        ESKİ TAKIMI DA İSTİYOR
        Plea'ya eski takımı Nice'in de talip olduğu biliniyor.

        4 SEZONDA 47 GOL
        Mali asıllı Fransız yıldız, santrafor ve sağ kanat mevkilerinde görev alabiliyor. Yıldız futbolcu, Borussia Mönchenglaadbach forması ile çıktığı 146 maçta 47 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

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