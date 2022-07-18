Fenerbahçe'de Plea harekatı sürüyor! Şimdi pazarlık zamanı

Golcü oyuncu transferi için mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemdeki isim Alassane Plea... Borussia Mönchengladbach ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, oyuncunun bonservis bedeli için istenen ücreti ve yıllık ücret talebini düşürmek için çabalıyor.
AYNI HATAYI YAPMAK İSTEMİYORLAR
Borussia Mönchengladbach, Haziran 2023'te sözleşmesinin bitecek olması sebeiyle Alassane Plea ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Geçmişte başarılı stoperi Matthias Ginter'i bedelsiz şekilde Freiburg'a kaptıran Alman ekibi, aynı hatayı tekrar yapmak istemiyor.
DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncu için Bundesliga ekibinin talebi 5 milyon Euro olarak belirtiliyor. Oyuncu ise Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon Euro talep ediyor.