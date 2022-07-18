Fenerbahçe'de Plea harekatı sürüyor! Şimdi pazarlık zamanı

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncu için Bundesliga ekibinin talebi 5 milyon Euro olarak belirtiliyor. Oyuncu ise Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon Euro talep ediyor.