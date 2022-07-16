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    • Spor
    • 16.07.2022 09:35
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    • 16.07.2022 09:41
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    Kalidou Koulibaly Chelsea'de! Kim Min-Jae yerini doldurabilir!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız oyuncu Premier Lig'de oynama hayalinin gerçekleştiğini söylerken,oyuncunun yerini Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin doldurması bekleniyor. İşte detaylar...

    Chelsea savunmayı sağlama aldı!

    Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Napoli'nin savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi transfer ettiğini duyurdu.

    Ada ekibi, yıldız futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    İmzadan sonra konuşan Senegalli futbolcu, "Burada olduğum ve Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Chelsea büyük bir kulüp ve her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim. Chelsea beni 2016 yılında istemişti ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti." ifadelerini kullandı.

    PREMIER LİG HAYALİ
    İngiliz ekibinin teklifini kabul etmesinde Premier Lig'de oynama hayalinin olmasının ağır bastığını belirten 31 yaşındaki stoper, "Chelsea beni gerçekten çok istedi. Arkadaşlarım Edouard Mendy ve Jorginho ile de konuşmam seçim kararımı kolaylaştırdı. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.
        Mükemmel Eşleşme
        Haberler Spor Kalidou Koulibaly Chelsea'de! Kim Min-Jae yerini doldurabilir!
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