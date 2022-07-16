Kalidou Koulibaly Chelsea'de! Kim Min-Jae yerini doldurabilir!

Ada ekibi, yıldız futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İmzadan sonra konuşan Senegalli futbolcu, "Burada olduğum ve Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Chelsea büyük bir kulüp ve her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim. Chelsea beni 2016 yılında istemişti ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti." ifadelerini kullandı.