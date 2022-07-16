Kalidou Koulibaly Chelsea'de! Kim Min-Jae yerini doldurabilir!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Napoli'nin savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi transfer ettiğini duyurdu.
Ada ekibi, yıldız futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İmzadan sonra konuşan Senegalli futbolcu, "Burada olduğum ve Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Chelsea büyük bir kulüp ve her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim. Chelsea beni 2016 yılında istemişti ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti." ifadelerini kullandı.
PREMIER LİG HAYALİ
İngiliz ekibinin teklifini kabul etmesinde Premier Lig'de oynama hayalinin olmasının ağır bastığını belirten 31 yaşındaki stoper, "Chelsea beni gerçekten çok istedi. Arkadaşlarım Edouard Mendy ve Jorginho ile de konuşmam seçim kararımı kolaylaştırdı. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.