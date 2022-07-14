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    • Spor
    • 14.07.2022 15:51
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    • 14.07.2022 15:59
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    Euroleague'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte 2022/23 sezonunun fikstürü...

    Turkish Airlines Euroleague'de 2022/2023 sezonunun fikstürü belli oldu. Ligin son şampiyonu Anadolu Efes ligin ilk haftasında Kızılyıldız'ı ağırlayacakken, Fenerbahçe Beko Alman temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. İşte detaylar...

    AA
    Euroleague’de yeni sezon fikstürü belli oldu!

    Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu.

    Türkiye'den son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 6-7 Ekim'de başlayacak ve 13-14 Nisan 2023'te oynanacak maçlarla sona erecek.

    İLK 8 TAKIM PLAY-OFF'A GİDECEK

    Toplam 18 takımlı ligde ilk 8'e giren ekipler, play-off'a yükselecek. Play-off'ta rakibi karşısında 3 galibiyet alan ekipler ise Dörtlü Final'e adlarını yazdıracak.

    Anadolu Efes ligin ilk haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlarken, Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

        İLK DERBİ 28 EKİM'DE

        İki takım arasındaki ilk derbi mücadelesi 28 Ekim Cuma günü (5. hafta) Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi 6 Nisan 2023'te (33. hafta) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        THY AVRUPA LİGİ'NDE İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

        6 Ekim Perşembe:

        Panathinaikos-Real Madrid

        ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan

        Maccabi Tel Aviv-Zalgiris

        Bayern Münih-Fenerbahçe Beko

        Valencia Basket-Baskonia Vitoria Gasteiz

        7 Ekim Cuma:

        Anadolu Efes-Kızılyıldız

        ALBA Berlin-Partizan

        Barcelona- Olympiakos

        Virtus Segafredo Bologna-Monaco

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