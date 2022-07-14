Euroleague'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte 2022/23 sezonunun fikstürü...

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu.

Türkiye'den son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 6-7 Ekim'de başlayacak ve 13-14 Nisan 2023'te oynanacak maçlarla sona erecek.