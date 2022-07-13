Işıl Alben, Galatasaray'da yeni başarılar hedefliyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'yla bir kez daha olimpiyat tecrübesi yaşamak istediğini de vurgulayan Işıl Alben, "Bir olimpiyata daha gitmek istiyorum. Şu anda milli takımlar düzeyinde hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Bu gücü ve kuvveti kendimde görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Işıl Alben, 2007-2014 ve 2015-2020 yıllarında da formasını giydiği Galatasaray'da bir Avrupa Ligi ve 2 Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.