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    • Spor
    • 12.07.2022 18:24
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    • 12.07.2022 18:24
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    İtalyan basını duyurdu: Napoli’nin aklı Kim Min Jae’de!

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşarken yıldız isimleri için de Avrupa’nın önemli kulüpleri çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’in Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae için İtalya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Napoli’nin aklı Kim’de!

    Fenerbahçe, şimdiye kadar Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ın satışından para kazandı. Fenerbahçe Yönetimi, Hull City'ye gönderdiği iki yıldızdan 7.5 milyon Euro kazandı.

    İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre Napoli'nin Kim Min Jae aşkı bitmiş değil. Daniele Longo'nun haberine göre İtalyan ekibi, yıldız stoperi Koulibaly ile yollarını ayırırsa Güney Koreli yıldız için harekete geçecek.

    Haberde, "Napoli, Koulibaly'nin veda etmesi durumunda Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min Jae'nin adaylığı öne çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

        İngiliz medyasındaki haberlere göre Chelsea, Senegalli stoper Kalidou Koulibaly için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

        Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Kim, 2021 yılında BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer edildi. Şimdiki piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

        Geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 39 karşılaşmada görev alan Kim Min Jae, 1 gol atma başarısı gösterdi. İstikrarlı bir grafik çizen 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de ise 30 karşılaşmada forma giydi.

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