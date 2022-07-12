İtalyan basını duyurdu: Napoli’nin aklı Kim Min Jae’de!

Fenerbahçe, şimdiye kadar Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ın satışından para kazandı. Fenerbahçe Yönetimi, Hull City'ye gönderdiği iki yıldızdan 7.5 milyon Euro kazandı.
İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre Napoli'nin Kim Min Jae aşkı bitmiş değil. Daniele Longo'nun haberine göre İtalyan ekibi, yıldız stoperi Koulibaly ile yollarını ayırırsa Güney Koreli yıldız için harekete geçecek.
Haberde, "Napoli, Koulibaly'nin veda etmesi durumunda Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min Jae'nin adaylığı öne çıkıyor" ifadelerine yer verildi.