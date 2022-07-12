İtalyan basını duyurdu: Napoli’nin aklı Kim Min Jae’de!

İngiliz medyasındaki haberlere göre Chelsea, Senegalli stoper Kalidou Koulibaly için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Kim, 2021 yılında BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer edildi. Şimdiki piyasa değeri ise 14 milyon Euro.