Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i tek farkla yendi

Beyiktaş, Tirol Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayan maça şu 11'le çıktı: Ersin Destanoğlu, Welinton Souza, Necip Uysal, Valentine Rosier, Umut Meraş, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Ajdin Hasic, Tyler Boyd, Cenk Tosun."
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmanın ikinci yarısına Josef-Salih Uçan, Welinton-Kenan Karaman, Cenk Tosun-Oğuzhan Akgün değişiklikleri ile başladı.
48'inci dakikada Werder Bremen mücadelede 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Benjamin Goller'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak Eren Dinkçi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Beşiktaş'ta 6 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Valerien Ismael; Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Rosier-Cisse, Montero-Serdar Saatçı, Gedson-Atiba, Boyd-Emirhan Delibaş, Umut Meraş-Berkay Vardar değişiklikleri yaptı.