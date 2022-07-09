Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreninde konuştu: Tüm dargınlıklar son bulsun

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Törene Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp bünyesinde bulunan şubelerden sporcular ve kulüp üyeleri katıldı. Çebi konuşmasında "Aile olmak birlik ve beraberliği gerektiriyor. Biliyorsunuz bu sezon özellikle Mali Genel Kurul'dan ve Seçimli Genel Kurul'dan çıktıktan sonra Beşiktaş'ta bu senenin birlik ve beraberlik senesi olmasını amaçladığımı ifade etmiştim. Sadece bu sene değil, bütün seneler Allah bize birlik ve beraberlik nasip etsin. Bu sene bunun başlangıcı olsun. İnançlarımıza göre bayramlar genellikle dargınlıkların, küslüklerin son bulduğu zamanlar olarak bilinir. Bütün Beşiktaşlıların bana kırgınlıkları varsa, küslükleri var ise beni affetmelerini, hoş görüyle yaklaşmalarını diliyorum. Benim de var ise ben de hakkımı hukukumu helal ediyorum" ifadelerini kullandı.