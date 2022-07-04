Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek hikayesini anlattı

DEDESİ İSTEMEMİŞ

Güreşe meraklı olan babasının, dedesi tarafından engellendiğini anlatan 26 yaşındaki Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Spor Yüksekokulu öğrencisi Şimşek, "Dedem, babamın güreşe gitmemesi için kispetini kesermiş" dedi.

Buna rağmen babasının güreşle ilgilendiğini, kendisinin de bundan etkilendiğini ifade eden Şimşek, "Ben spora futbolla başladım. Babamın güreş fotoğraflarını görünce bu branşa yöneldim. 28 kilo ile güreşe başladım. Minderde güreşe çıkarken hocalarım mayoma 'kilom tutsun' diye ağırlık atıyordu. Babam beni çok destekledi. Babama verdiğim sözümü tuttum." diye konuştu.