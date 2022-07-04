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    • Spor
    • 04.07.2022 13:35
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    • 04.07.2022 13:44
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    Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek hikayesini anlattı

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı. Spora futbol ile başladığını belirten Şimşek, babasına altın kemer için söz verdiğini belirtti. Bıyığının hikayesine de değinen Şimşek, zaferinin hikayesini de anlattı...

    AA
    Futbolla başladı, Kırkpınar’ı kazandı!

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, babasına verdiği altın kemer sözünü tuttuğunu söyledi.

    Cengizhan Şimşek, yaptığı açıklamada, güreşe 15 yaşında babasının teşvikiyle başladığını anlattı.

    DEDESİ İSTEMEMİŞ

    Güreşe meraklı olan babasının, dedesi tarafından engellendiğini anlatan 26 yaşındaki Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Spor Yüksekokulu öğrencisi Şimşek, "Dedem, babamın güreşe gitmemesi için kispetini kesermiş" dedi.

    Buna rağmen babasının güreşle ilgilendiğini, kendisinin de bundan etkilendiğini ifade eden Şimşek, "Ben spora futbolla başladım. Babamın güreş fotoğraflarını görünce bu branşa yöneldim. 28 kilo ile güreşe başladım. Minderde güreşe çıkarken hocalarım mayoma 'kilom tutsun' diye ağırlık atıyordu. Babam beni çok destekledi. Babama verdiğim sözümü tuttum." diye konuştu.

        KIRKPINAR'A İNANARAK GELMİŞ

        Kırkpınar'a inanarak geldiğini dile getiren Şimşek, kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

        "KEMERİ ALACAĞIMA İNANDIM"

        Er meydanına çıkınca usta-çırak ilişkisinin kalmadığını, herkesin çayırda hedefine yürüdüğünü söyleyen Şimşek, "Yüreğimle, cesaretimle yola çıktım. Altın kemerli başpehlivanları da yenince, bu kemeri alacağıma daha da inandım. 'Cengizhan bu kemeri alacaksın.' dedim. Allah'a çok şükür nasip oldu. Önemli olan bu onur veren kemeri taşıyabilmek. Bana hala hayal gibi geliyor, inanamıyorum. Hayalim kemerin ebedi sahibi olmak." şeklinde konuştu.

        GÖZ ARDI EDİLEN TEKNİĞİ KULLANIYOR

        Rakiplerini, önden arkaya atarak yapılan "Supleks" oyunuyla yendiğini anımsatan Şimşek, yağlı güreşte çok görülmese de kendisinin bu tekniği sıklıkla kullandığını belirtti.

            NE YAPACAĞINI BİLİYORDU

            Final karşılaşmasında, kendisine güvendiği için heyecan olmadan çıktığını ifade eden Şimşek, "Rakibim ve arkadaşım Mustafa Taş'ı da nerede ne yapacağını bildiğim için, ona göre avladım." açıklamasını yaptı.

            BIYIĞININ ESİN KAYNAĞI KEL ALİÇO

            Bıyığıyla ilgili konuşan Şimşek, Kel Aliço gibi pek çok usta güreşçinin bıyığından etkilenerek bıraktığını kaydetti.

            YÖRÜK HAYATI YAŞIYOR

            Yörük hayatını sürdürdüklerini, kendisinin köy çocuğu olduğunu ve yazları yaylaya gidip çadır kurduklarını anlatan son başpehlivan, sağlıklı beslenmesinin de başarısında katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

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