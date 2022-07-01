Beşiktaş'ın yeni yıldızı Romain Saiss: Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim

Beşiktaş'ın savunmadaki yeni yıldızı Romain Saiss, Le Dauphine'e röportaj verdi, Saiss, "Çok para kazanmak için Arap ülkelerine giderdim. %90'ı oraya giderdi ama ben futbolu çok seviyorum. Beşiktaş, bana öncelik verdi ve teklifi kabul ettim" dedi. Faslı stoper, "Kulüp, ligin tepesinde kalmak, şampiyonluk için oynamak ve mümkün olduğunca sık Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Benim de hala en üst seviye için savaşma tutkum var. Hocayı biliyordum. Geldiğinde iflasın eşiğinde olan Barnsley ile harika işler yaptı. İşinde çok titiz, disiplinli bir teknik direktör. Hocamız tarafından istenmek güzel" şeklinde konuştu. Nejdet ÇOKAN