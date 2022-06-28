Ndombele heyecanı! Galatasaray kağıt üzerinde çok zor gözüken transferde önemli mesafe aldı





1 HAFTADIR MASADA

Yönetim Fransız yıldıza yeni sezon planlamasında yer vermeyen Tottenham Hotspur'la satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Şu anda iki kulüp arasında opsiyon maddesi üzerinden görüşmeler sürüyor. Galatasaray yönetimi en büyük sıkıntıyı ise Ndombele'yi ikna konusunda yaşıyor. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ve Sarı-Kırmızılılar'ın ikna yollarını aradığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını eski kulübü Lyon'da kiralık geçiren Tanguy Ndombele'nin transferi için tüm şartlar seferber edilmiş durumda.