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    • Spor
    • 29.06.2022 01:45
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    • 29.06.2022 01:47
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    Bir dönem Real Madrid ve PSG forması giymişti! Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

    Bir dönem Real Madrid ve PSG forması giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez, Ankaragücü ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Jese son olarak Las Palmas forması giymişti.

    Jese Rodriguez Ankaragücü’nde!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



    Ankara ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı" denildi.



    SON OLARAK LAS PALMAS
    Real Madrid altyapısından yetişen 29 yaşındaki Jese, 5 yıl Real Madrid forması giydikten sonra 25 milyon euroya PSG'ye transfer olmuştu. Jese son olarak Las Palmas forması giydi.

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