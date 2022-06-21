Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Jan Vesely ayrıldı!

"İSTANBUL VE FENERBAHÇE HER ZAMAN EVİM OLACAK"

Kulüpten ayrılma cümlelerini söylemenin çok zor olduğunun altını çizen Vesely, "8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim için bir ev ve aileye çeviren sizlere çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı; evlenmekten, oğlumun doğmasına, dünyanın en iyi taraftarının önünde EuroLeague kupasını kazanmaya kadar... Hepinizin çok sevdiği ve burada kaldığım süre boyunca aşık olduğum forma için kan, ter, gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.