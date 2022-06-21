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    • 21.06.2022 15:42
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    • 21.06.2022 16:10
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Jan Vesely ayrıldı!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son dakika Fenerbahçe Beko haberleri... Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren Jan Vesely, sarı lacivertlilerden ayrıldı. Oyuncu, ayrılık kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Fenerbahçe de resmi hesabından bir paylaşımla oyuncuya teşekkür etti...

    Fenerbahçe’de Vesely dönemi kapandı!

    Fenerbahçe Beko forması altında gösterdiği performans ile sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Jan Vesely, sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrıldı.

    Takımda kalıp kalmayacağı büyük soru işareti olan isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sarı lacivertli taraftarlara veda etti.

    "İSTANBUL VE FENERBAHÇE HER ZAMAN EVİM OLACAK"

    Kulüpten ayrılma cümlelerini söylemenin çok zor olduğunun altını çizen Vesely, "8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim için bir ev ve aileye çeviren sizlere çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı; evlenmekten, oğlumun doğmasına, dünyanın en iyi taraftarının önünde EuroLeague kupasını kazanmaya kadar... Hepinizin çok sevdiği ve burada kaldığım süre boyunca aşık olduğum forma için kan, ter, gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

        Sarı lacivertli ekip ise, "Formamıza iz bırakanlar unutulmazlar..." notuyla oyuncuya veda etti.

        2014 yılında kulübe katılan Çek basketbolcu, 1 Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanırken, bireysel olarak da 1 kez EuroLeague MVP'si, 1 kez Basketbol Süper Ligi MVP'si ve 2 kez de Basketbol Süper Ligi All-Star'ı olmuştu.

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        Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Jan Vesely ayrıldı!
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