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    • 20.06.2022 16:24
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    • 20.06.2022 16:31
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    Son dakika: Puchacz’dan Trabzonspor’a duygusal veda

    Son dakika... Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Puchacz kulüpten ayrıldı. Duygusal bir veda mesajı ile kulübüne 'güle güle' diyen futbolcu, bordo mavililere Union Berlin'den kiralık olarak gelmişti...

    Puchacz’dan Trabzonspor’a duygusal veda!

    Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Union Berlin'den kiraladığı Tymoteusz Puchacz, duygusal bir mesaj yayınlayarak bordo mavili takıma veda etti.

    Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'a devre arasında katılan Tymoteusz Puchacz'ın sözleşmesi, kendisinden beklenilen verim alınamadığı için uzatılmadı. Yeni sezon hazırlıklarında yer almadığını öğrenen Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.


    İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAMIŞTI
    Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor'da yaşayan Puchacz mesajında, "Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon'a defalarca geleceğime eminim. Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ederim.

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