Günlerdir hoca çıkmazından olan Galatasaray son kararını verdi! Aslan Okan Buruk ile prensipte anlaştı

Galatasaray'da son karar Okan Buruk... Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek olan Sarı- Kırmızılılar'ın yeni başkanı Dursun Özbek, teknik direktörlük görevi için Marco Rose ve De Zerbi gibi yabancı hocalarda görüşse de tercihini yerliden yana kullandı ve Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varıldı. Galatasaray yönetiminin Buruk ile temasa geçmesinin ardından taraflar arasında kısa sürede anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ile prensip anlaşmasına varmasının ardından yurtdışında bulunan Buruk'un kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.