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    G.Saray Kolombiyalı yıldız futbolcu Rodriguez'ın menajeri ile yeniden temas kurdu...

    Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, taraftara bayram hediyesi vermek istiyor.

    Yine yeniden Rodriguez

    başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturduktan sonra transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez için yeniden harekete geçti. Sarı-Kırmızılı Yönetim oyuncunun istediği maaşta indirime gitmesi durumunda anlaşma zemini arayacak. Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını belirtmişti. Galatasaray Yönetimi, Kolombiyalı yıldızı transfer ederek taraftara bayram öncesi hediye vermek istiyor. Kolombiya Milli Takımı'nda 86 kez forma giyen Rodriguez 24 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



    14 MAÇTA 5 GOL 7 ASİST
    Rodriguez, Al Rayyan'da 14 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol ve 7 asist üretti. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray dışında Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, İspanyol ekibi Valencia ve İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa da kadrosuna katmak istiyor.

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    Haberler Spor G.Saray Kolombiyalı yıldız futbolcu Rodriguez'ın menajeri ile yeniden temas kurdu...
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